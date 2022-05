Fuori dal coro chiude in anticipo. Mario Giordano saluta il 24 maggio

Altre due puntate, poi lo stop. Fuori dal coro concluderà la stagione già il prossimo 24 maggio, anticipando la pausa estiva rispetto agli altri talk di Rete4.

Mario Giordano chiuderà così i battenti per primo, con i motivi che sarebbero legati alla volontà di Mediaset di contenere i costi. Come scrivemmo tempo fa, Fuori dal Coro è considerato dall’azienda un programma ‘impegnativo’ per quelli che sono i parametri della rete. Tra figuranti e attori utilizzati per la realizzazione dei musical, momenti teatrali e servizi in esterna, il programma risulta più dispendioso di altre produzioni.

Da segnalare inoltre l’appannamento mostrato da Fuori dal coro nell’ultimo periodo, con l’esplosione del conflitto russo-ucraino che ha portato Rete4 ad inseguire sia Di Martedì che Cartabianca.

Difficoltà venute chiaramente a galla nell’ambito della narrazione, parsa a tratti contraddittoria, come fece notare in diretta nientemeno che Giorgia Meloni: “Putin ha invaso l’Ucraina. Non possiamo sostenere la legittima difesa quando un ladro ti entra dentro casa e non quando un esercito invade la tua nazione. Io sostengo la legittima difesa sia quando un ladro mi entra dentro casa che quando un esercito invade una nazione”.

Il primo a seguire Giordano sarà Gianluigi Nuzzi, che saluterà il pubblico di Quarto Grado venerdì 3 giugno. La trasmissione tornerà comunque in onda ad agosto con la proposizione de Le Storie.

Giovedì 9 giugno toccherà invece a Dritto e Rovescio, mentre Nicola Porro si allungherà con Quarta Repubblica fino al 27 giugno. In questo caso il testimone verrà ceduto a Giuseppe Brindisi. Zona Bianca, infatti, oltre a non fermarsi (il record prosegue), si piazzerà al lunedì, abbandonando la domenica.

Nessuna sosta nemmeno per Controcorrente, che si riaffaccerà pure nell’access prime time feriale dopo i saluti di Barbara Palombelli, che interromperà l’appuntamento con Stasera Italia il 17 giugno.