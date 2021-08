Fuori dal coro 2021-2022: quando riprende, puntate, inviati e contatti

Fuori dal coro 2021-2002 è la quarta edizione del programma di attualità e approfondimento di Rete 4, condotto da Mario Giordano. Ogni martedì alle 21.20, in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese il conduttore dà voce alle opinioni più controcorrenti riguardo ai temi più caldi della settimana, grazie agli interventi di ospiti in studio e in collegamento e all’ausilio di servizi e inchieste della redazione.

Fuori dal coro ospiti

Tra gli ospiti che dovremmo vedere alternarsi durante tutta la stagione del programma figurano le conduttrici e opinioniste tv Hoara Borselli e Rita Dalla Chiesa, i volti noti di Rete 4 Nicola Porro, Gianluigi Nuzzi e Paolo Del Debbio, il giornalista Maurizio Belpietro, il massmediologo Klaus Davi e il critico d’arte e opinionista Vittorio Sgarbi. A loro dovrebbe aggiungersi la presenza fissa del giornalista Vittorio Feltri.

Fuori dal coro puntate

Qui trovi tutte le settimane le anticipazioni sui temi che Mario Giordano tratterà in puntata e gli ospiti che ospita in studio e/o in collegamento. La prima puntata va in onda il 7 settembre 2021. L’ultima dovrebbe essere prevista per metà giugno, salvo possibili allungamenti.

Fuori dal coro streaming

Per vedere le puntate in diretta streaming, o anche semplicemente per recuperare una puntata già andata in onda o un servizio che ti interessa particolarmente, non devi fare altro che collegarti al sito Mediaset Infinity.

Fuori dal coro inviati

Nella nuova edizione del programma di Rete 4 vedremo, collegati in esterna, una nutrita pattuglia di inviati, formata da Raffaella Regoli, Delia Mauro, Marco Gaiazzi, Marianna Canè, Maria Laura Cruciani, Tommaso Mattei, Carmen La Gatta, Angela Camuso, Eugenia Fiore.

Chi è Donato di Fuori dal coro?

Durante le puntate della trasmissione capita spesso, soprattutto durante i monologhi, che Mario Giordano urli: “Donato, Donato, Donato”. Il nome non è detto a caso, dato che Donato Pisani è il regista di Fuori dal coro.

Fuori dal coro contatti

Se vuoi contattare la redazione del programma hai due opzioni: scrivere un messaggio su Facebook, Twitter o Instagram, oppure mandare una mail a [email protected].