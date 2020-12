Se l’incontro (a distanza) di ieri sera porterà a Tommaso Zorzi un futuro lavorativo in televisione lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane (intanto le suggestioni non mancano, tra Uomini e donne e Tu sì que vales). La certezza è che la sorpresa di Maria De Filippi al concorrente del Grande Fratello Vip ha lasciato il segno, alimentando sui social un chiacchiericcio che non può che far bene ad un programma come il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini (ascolti in crescita, con 3.663.000 telespettatori e share del 20,18%).

In questo senso, è interessante mettere in evidenza la presa di posizione di Fulvio Abbate, ex concorrente del Gf Vip che non hai mai risparmiato critiche anche nei confronti di Zorzi, che nel racconto televisivo va ormai verso una specie di beatificazione mediatica.

Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi.

Un cinguettio che ha scatenato le reazioni indignate della folta e agguerrita fanbase di Zorzi, forte di oltre un milione di follower solo su Instagram. Tanti utenti sostengono che il tweet dello scrittore nasca da un risentimento, che molti hanno definito rosicamento, dello stesso nei confronti di Zorzi, rivelazione indiscussa del programma di Canale 5.

Abbate poco fa ha replicato ai tweet al vetriolo che gli sono stati rivolti, provando a delegittimare gli interlocutori e, implicitamente, lo stesso Zorzi. Ecco cosa ha scritto, con la consueta tagliente ironia:

D’altronde, se in cima all’orizzonte culturale loro ci sono le Kardashian, c’è nulla da aspettarsi. Unica categoria di giudizio di fronte a un’affermazione critica sostenere che l’altro “rosichi” (sic). Nutrie irrecuperabili. #nutrie #nutrieanalfabete

La querelle tra le parti continuerà e, soprattutto, Tommaso avrà modo di replicare alle critiche dello scrittore ex coinquilino al Gf Vip?