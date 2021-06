Fratelli in Affari: via ai casting per la nuova stagione. Come candidarsi?

Al via proprio in questi giorni i casting per la nuova stagione, negli Stati Uniti, del noto format Fratelli in Affari, titolo originale Property Brothers. Il celebre docu-reality firmato TLC negli States e trasmesso da svariate emittenti anche qui in Italia, ora è uno degli show di punta di Cielo, dove rivedremo i Fratelli in Affari tanto seguiti anche questo pomeriggio, in rotazione per diversi episodi consecutivi.

Ed è proprio dei fratelli Drew e Jonathan Scott, questo il vero nome dei due imprenditori e personaggi tv, che vorremmo tornare a parlarvi oggi. Sì, perché come rivelato da Distractify.com sarebbero partite le selezioni delle case, e dei loro corrispettivi proprietari, da inserire nella nuova edizione del docu-reality per il 2022: Fratelli in Affari: una casa è per sempre.

A tal proposito, quali sono i requisiti necessari per essere selezionati dal programma? E, più genericamente, come ci si può candidare a concorrente dello show? Fratelli in Affari è uno di quei rari docu-reality che funzionano nel tempo, senza annoiare ma al contrario riuscendo a conquistare di volta in volta una fetta di pubblico più ampia. Se uno dei segreti del successo del format sta certamente nella bravura dei suoi due protagonisti, i Fratelli in Affari, per l’appunto, più celebri degli States, è anche vero però che il vero successo di un docu-reality lo facciano i suoi concorrenti. Da non sottovalutare, dunque, l’iter di pre-produzione che va a stabilire quali saranno le case da rinnovare nella futura stagione dello show e, anche per questo, le selezioni in tal senso sono davvero serrate.

Come rivelato da Distractify.com, che per l’occasione è riuscita a raggiungere Drew Scott intervistandolo, poco importa da quanto tempo si sia proprietari di un’abitazione:

“Non conta se possiedi una casa da 6 giorni o da 20 anni. Il primo requisito per candidarti ai casting di Fratelli in Affari è che la casa sia di tua proprietà” ha spiegato Drew a Distractify.com, prima di aggiungere: “L’identikit del perfetto concorrente per noi? Una persona solare”.

Insomma, i Fratelli in Affari di Cielo desiderano co-protagonisti propositivi e positivi per il loro show, possibilmente con anche una storia interessante da raccontare:

“Per la nuova edizione spin-off del programma, Fratelli in Affari: una casa è per sempre, richiediamo che chi si presenta ai casting ci spieghi perché ama tanto quell’abitazione, come abbia fatto ad acquistarla, perché l’abbia arredata in quel modo e perché ci sia tanto affezionato. Deve colpirci la sua passione, il suo amore, nei confronti di quella casa in particolar modo affinché questa possa avere una chance di venir selezionata” spiega ancora Drew Scott alla rivista americana.

I casting per Fratelli in Affari si svolgeranno in diverse città americane ma partiranno dal Canada, e sul sito ufficiale di Drew e Jonathan Scott è già prevista una prima deposizione di date grazie alle quali possiamo orientarci su dove avverranno nei prossimi mesi. Lo show verrà registrato probabilmente già da settembre, andrà in onda il prossimo inverno su TLC prima di approdare, velocemente speriamo, anche qui da noi. Per candidarsi, i cittadini Canadesi o Americani potranno trovare un form da pre-compilare direttamente sul portale web dei nostri beniamini, oppure scrivere a TLC, rete ammiraglia e produttrice dello show.