Fratelli in Affari: SOS Celebrity, l’episodio con Melissa McCarthy su Real Time

Come dimenticare i due Fratelli in Affari della tv, John e Drew Scott? Come vi avevamo raccontato anche nei mesi precedenti, il loro successo in tv è arrivato a tal punto da convincere TLC, casa produttrice della stragrande maggioranza dei loro format, ad investire nuovamente sulla coppia di immobiliari americani con diversi spin-off.

Tra questi Celebrity IOU, approdato in Italia con il titolo di Fratelli in Affari: SOS Celebrity, che questa sera in prima serata avremo occasione di rivedere su Real Time. Come vi avevamo rivelato proprio qualche mese fa, lo spin-off che ha coinvolto per una nuova avventura televisiva i fratelli Scott stavolta è stato interamente incentrato sui suoi ospiti Vip, che episodio dopo episodio si sono armati di pazienza e di tanto coraggio ristrutturando personalmente un’abitazione che avrebbero poi donato a qualcuno di bisognoso e di realmente importante per loro.

Se nel primissimo episodio di lancio del format avevamo dunque visto Brad Pitt vestire stavolta i panni di un muratore provetto per collaborare attivamente con i nostri amatissimi Fratelli in Affari di modo da poter regalare una casa nuova ad una delle sue più fide collaboratrici, è proprio nell’episodio in onda questa sera sul canale 31 del digitale che avremo modo di rivedere sul piccolo schermo un’attrice amatissima non solo da Hollywood ma anche da noi: Melissa McCarthy.

Ve la ricordate Sooky di Una mamma per amica? Melissa McCarthy le ha prestato il volto per quasi 9 anni, oltre ad aver interpretato tra gli altri anche i famosissimi personaggi di Dena nella serie per la televisione Samatha Who? in Italia arrivata con il titolo di Samantha chi?, e Molly Flynn in Mike & Molly.

Così, in Fratelli in Affari: SOS Celebrity ritroveremo l’attrice alle prese con… Una ristrutturazione da pazzi. Per l’occasione, Melissa McCarthy ha pensato di regalare la casa che lei e fratelli Scott porteranno a termine a niente meno che ad una delle persone più importanti per lei: suo zio Jim, sceriffo in pensione che nella casa che Melissa McCarthy gli regalerà andrà a vivere con la moglie, a sua volta ex poliziotta ritiratasi dal lavoro qualche anno fa.

Non ci resta che sintonizzarci questa sera in prima serata su Real Time per scoprirne di più.