Brad Pitt protagonista nel nuovo show di Fratelli in Affari, Celebrity IOU

Di Claudia Cabrini martedì 14 aprile 2020

La coppia di Fratelli in Affari debutterà stasera con un nuovo show, Celebrity IOU. Tra i protagonisti anche Brad Pitt

Vi ricordate della coppia di venditori di case, forse ancora poco conosciuti qui ma già famosissimi negli States, formata dai fratelli Drew e Jonathan Scott? Ebbene, forse potrà rallegrarvi la notizia trapelata soltanto poche ore fa direttamente dal sito online di CNN Entertainment. Secondo quanto riportato da CNN, infatti, proprio questa sera debutterà sulla televisione americana un nuovo format interamente ideato e condotto dalla coppia di fratelli più famosa del mondo immobiliare.

La coppia di Fratelli in Affari ha pensato ad un programma nuovo sempre edito da HGTV - ossia Home & Garden TV, canale di intrattenimento da poco debuttato anche in Italia - dal titolo Celebrity IOU, un format capace di rendere protagonista la tanto conclamata gratitudine. Sì, perché i Vip che prenderanno parte allo show, principalmente attori e volti Hollywoodiani, avranno la possibilità di mostrare la loro gratitudine a qualcuno di veramente importante per loro, grazie al prezioso aiuto dei fratelli Scott.

Grande sorpresa, però, la partecipazione di Brad Pitt, che non era certo stato preventivato da Drew e Jonathan e che, come raccontano a USA Today, ha lasciato i due Fratelli in Affari molto colpiti:



"Jonathan ha ricevuto una telefonata e la persona al telefono si è presentata dicendo 'Hey, sono Brad'. Ora rido, ma dovevate assistere alla scena. Mio fratello tutto convinto ha risposto: 'Brad... Chi? Sei un mio ex compagno del college?'. E Brad ha risposto: 'Oh no, sono Brad Pitt'".

Una telefonata, quella giunta a Jonathan Scott, nella quale Brad Pitt gli avrebbe chiesto di poter prendere parte al programma. Richiesta accettata, ovviamente, ed è proprio così che questa sera, negli States, partirà Celebrity IOU.

Pitt prenderà dunque parte al nuovo show dei Fratelli in Affari, Scott, e lo farà per poter regalare una nuova abitazione ad un'amica e collega, una make-up artist molto famosa a Hollywood che tuttavia, come racconterà all'interno del programma, avrebbe sofferto molto per diversi problemi famigliari nel corso degli anni. La nuova abitazione che Brad Pitt, insieme ai due Fratelli in Affari, regalerà all'amica, sarà per lei un vero 'Paradiso', come le sentiremo più volte ripetere all'interno dell'episodio.



"Adoro i suoni di un cantiere al lavoro. Anche io nel mio tempo libero lavoro tanto. Quando non costruisco o ristrutturo qualcosa, faccio immersioni. [...] Mi sono imbattuto in questo posto e mi sono immediatamente immaginato centinaia di possibilità. Mi fa impazzire l'idea che questo garage sia qui da quindi anni. Questo è un posto con moltissimo potenziale" avrebbe dichiarato Pitt nel corso della puntata che lo vede protagonista, dove per l'appunto noteremo la totale trasformazione di una dimora che diverrà poi un'abitazione di lusso per la sua amica.

Il programma, da questa sera in onda in America su HGTV, arriverà mai in Italia? Dopotutto, qui i Fratelli in Affari Scott sono effettivamente molto apprezzati. Quel che è certo è che Celebrity IOU, nonostante non sia ancora iniziato, stia già riscuotendo moltissimo successo. L'attesa per i primi episodi, in onda questa settimana, è veramente altissima. Non ci resta che attendere e scoprirne di più nei prossimi giorni, nella speranza che prima o poi potremo assistere al nuovo Celebrity IOU anche noi.