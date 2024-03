Europa League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Milan, Roma e Atalanta valide per l’andata degli ottavi di finale.

Europa League, le partite del 6 e 7 marzo 2024 in diretta tv: Milan in chiaro su TV8, Roma e Atalanta su Sky e DAZN

Mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2024, si giocheranno le gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2023-2024.

Dopo le qualificazioni di Milan e Roma, che agli spareggi hanno eliminato rispettivamente Rennes e Feyenoord, per quanto riguarda le italiane in campo, in questi ottavi di finale, sarà impegnata anche l’Atalanta che si era qualificata direttamente agli ottavi dopo aver conquistato il primo posto nel Gruppo D nella fase a gironi.

Il Milan, di cui la partita sarà visibile in chiaro, giocherà contro i cechi dello Slavia Praga, la Roma affronterà gli inglesi del Brighton mentre l’Atalanta giocherà contro i portoghesi dello Sporting Lisbona, che ha già affrontato due volte quest’anno, sempre nella fase a gironi, vincendo in trasferta e pareggiando in casa.

Di seguito, trovate la programmazione tv nei dettagli.

Europa League: le partite delle italiane

La prima italiana a scendere in campo sarà l’Atalanta che non giocherà di giovedì ma mercoledì 6 marzo.

Per quanto riguarda Sky Sport, Sporting Lisbona-Atalanta andrà in onda alle ore 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW. La telecronaca sarà a cura di Davide Polizzi, con il commento di Nando Orsi, mentre a bordocampo ci sarà Massimiliano Nebuloni.

La partita dei bergamaschi sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo.

Giovedì 7 marzo, invece, giocheranno Roma e Milan.

Per quanto concerne Sky, Roma-Brighton andrà in onda alle ore 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà a cura di Dario Massara, con il commento di Giancarlo Marocchi mentre a bordocampo ci saranno Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Francesco Cosatti. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Riccardo Gentile.

La partita dei giallorossi sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi.

Milan-Slavia Praga, invece, andrà in onda questa sera in chiaro su TV8 alle ore 21.

La partita dei rossoneri andrà in onda anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K.

La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, con il commento tecnico di Aldo Serena. A bordocampo, ci saranno Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Maurizio Compagnoni.

La partita del Milan sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni.

Tornando a Sky, su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle ore 18 e alle ore 23, andranno in onda gli studi pre e post-partita condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, lo studio andrà in onda anche alle ore 20. Gli studi delle ore 20 e delle ore 23 andranno in onda anche su Sky Sport 4K.

Europa League: le altre partite su Sky di giovedì 7 marzo 2024

La partita Sparta Praga-Liverpool andrà in onda anche in chiaro su Cielo.

Ore 18:45

Sparta Praga-Liverpool

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Qarabag-Bayer Leverkusen (Telecronaca Federico Botti)

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Olympique Marsiglia-Villarreal (Telecronaca Nicolò Ramella)

Benfica-Rangers Glasgow (Telecronaca Paolo Ciarravano)

Friburgo-West Ham (Telecronaca Daniele Barone)

Europa League: le altre partite su DAZN di giovedì 7 marzo 2024

Ore 18:45

Zona Europa

Conduttore Luca Farina

Qarabag-Bayer Leverkusen

Telecronaca di Edoardo Testoni

Sparta Praga-Liverpool

Telecronaca di Ricky Buscaglia

Ore 21

Zona Europa

Conduttore Alessandro Iori

Benfica-Rangers Glasgow

Telecronaca di Federico Marconi

Friburgo-West Ham

Telecronaca di Marco Calabresi

Olympique Marsiglia-Villarreal

Telecronaca di Gabriele Giustiniani