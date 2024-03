Europa League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Milan, Roma e Atalanta valide per il ritorno degli ottavi di finale.

Europa League, le partite del 14 marzo 2024 in diretta tv: Roma in chiaro su TV8, Milan e Atalanta su Sky e DAZN

Giovedì 14 marzo 2024, si giocheranno le gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2023-2024.

Dopo la débâcle delle italiane in Champions League, le nostre squadre cercheranno un riscatto perlomeno in Europa League, con Milan, Roma e Atalanta che scenderanno in campo oggi.

Il Milan giocherà contro lo Slavia Praga in trasferta e parte da una situazione di vantaggio grazie al 4-2 ottenuto all’andata. I rimpianti, però, sono molti perché, all’andata, i cechi sono riusciti a segnare due gol nonostante l’uomo in meno.

Anche la Roma giocherà in trasferta, contro il Brighton. La situazione dei giallorossi appare la più tranquilla visto il sonoro 4-0 ottenuto all’Olimpico una settimana fa.

Per quanto riguarda l’Atalanta, invece, tutto è aperto considerato l’1-1 ottenuto in Portogallo contro lo Sporting Lisbona. I bergamaschi, però, avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

Ecco dove vedere in diretta tv tutte le partite degli ottavi di ritorno di Europa League. La partita della Roma andrà in onda in chiaro.

Europa League: le partite delle italiane

La prima italiana a scendere in campo sarà il Milan che giocherà alle ore 18:45.

Per quanto riguarda Sky Sport, Slavia Praga-Milan andrà in onda alle ore 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento di Giancarlo Marocchi, mentre a bordocampo ci sarà Peppe di Stefano. La telecronaca di Diretta Gol, infine, sarà a cura di Riccardo Gentile.

La partita dei rossoneri sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni.

Brighton-Roma, invece, andrà in onda questa sera in chiaro su TV8 alle ore 21.

La partita dei giallorossi andrà in onda anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW.

La telecronaca sarà a cura di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo, ci saranno Paolo Assogna e Valentina Mariani. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Federico Zancan.

La partita della Roma sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi.

Alle ore 21, infine, giocherà anche l’Atalanta.

Per quanto concerne Sky, Atalanta-Sporting Lisbona andrà in onda alle ore 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, NOW e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà a cura di Antonio Nucera, con il commento di Aldo Serena mentre a bordocampo ci saranno Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Dario Massara.

La partita dei bergamaschi sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo.

Tornando a Sky, infine, su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle ore 18 e alle ore 23, andranno in onda gli studi pre e post-partita condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, lo studio andrà in onda anche alle ore 20. Gli studi delle ore 20 e delle ore 23 andranno in onda anche su Sky Sport 4K.

Europa League: le altre partite su Sky di giovedì 14 marzo 2024

La partita Rangers Glasgow-Benfica andrà in onda anche in chiaro su Cielo.

Ore 18:45

Rangers Glasgow-Benfica

Sky Sport 256 e NOW

Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Villarreal-Olympique Marsiglia (telecronaca Alessandro Sugoni)

West Ham-Friburgo (telecronaca Federico Botti)

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Liverpool-Sparta Praga (telecronaca Davide Polizzi)

Bayer Leverkusen-Qarabag (telecronaca Manuel Favia)

Europa League: le altre partite su DAZN di giovedì 14 marzo 2024

Ore 18:45

Zona Europa

Conduttore Luca Farina

Rangers Glasgow-Benfica

Telecronaca di Lorenzo Del Papa

Villarreal-Olympique Marsiglia

Telecronaca di Gabriele Giustiniani

West Ham-Friburgo

Telecronaca di Federico Zanon

Ore 21

Zona Europa

Conduttore Alessandro Iori

Liverpool-Sparta Praga

Telecronaca di Ricky Buscaglia

Bayer Leverkusen-Qarabag

Telecronaca di Edoardo Testoni