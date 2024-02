Europa League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Milan e Roma valide per il ritorno degli spareggi.

Europa League, le partite del 22 febbraio 2024 in diretta tv: Roma in chiaro su TV8, Milan su Sky e DAZN

Oggi, giovedì 22 febbraio 2024, si giocheranno le gare di ritorno degli spareggi di UEFA Europa League 2023-2024. Le squadre che passeranno questo turno accederanno agli ottavi di finale.

Roma e Milan, le italiane impegnate in questi spareggi, giocheranno di nuovo rispettivamente contro Feyenoord e Rennes.

Nella gara di andata, i giallorossi sono riusciti a strappare un pareggio per 1-1 allo Stadio Feijenoord di Rotterdam, con gol di Lukaku arrivato dopo l’iniziale svantaggio.

Ben più tranquilla, invece, è la situazione del Milan che parte da un 3-0 ottenuto in casa contro il Rennes, con doppietta di Loftus-Cheek e gol di Leão.

Di seguito, trovate la programmazione tv nei dettagli.

Europa League: le partite delle italiane

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle ore 18 e alle ore 23, andranno in onda gli studi pre e post-partita condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, lo studio andrà in onda anche alle ore 20. Gli studi delle ore 20 e delle ore 23 andranno in onda anche su Sky Sport 4K.

Roma-Feyenoord andrà in onda questa sera in chiaro su TV8 alle ore 21.

Per quanto riguarda Sky Sport, invece, il match dei giallorossi andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K.

La telecronaca sarà a cura di Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo, ci saranno Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

La partita della Roma contro il Feyenoord sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo.

Rennes-Milan, invece, andrà in onda oggi pomeriggio alle ore 18:45 e non sarà visibile in chiaro.

Per quanto riguarda Sky Sport, il match dei rossoneri andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW.

La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo, ci sarà Peppe Di Stefano. La telecronaca di Diretta Gol è affidata a Maurizio Compagnoni.

La partita del Milan sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi.

Europa League: le altre partite su Sky di giovedì 22 febbraio 2024

La partita Tolosa-Benfica andrà in onda anche in chiaro su Cielo.

Ore 18:45

Tolosa-Benfica

Sky Sport 256, NOW e Cielo

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Dario Massara

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Friburgo-Lens (Telecronaca Alessandro Sugoni)

Qarabag-Braga (Telecronaca Christian Giordano)

Ore 21

Olympique M-Shakhtar D.

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Filippo Benincampi

Diretta Gol

Sky Sport 251 e NOW

Sparta Praga-Galatasaray (Telecronaca Alessandro Sugoni)

Sporting Lisbona-Young Boys (Telecronaca Davide Polizzi)

Europa League: le altre partite su DAZN di giovedì 22 febbraio 2024

Ore 18:45

Zona Europa

Conduttore Alessandro Iori

Tolosa-Benfica

Telecronaca di Lorenzo Del Papa

Friburgo-Lens

Telecronaca di Gabriele Giustiniani

Qarabag-Braga

Telecronaca di Marco Calabresi

Ore 21

Olympique M-Shakhtar D.

Telecronaca di Riccardo Mancini

Sparta Praga-Galatasaray

Telecronaca di Edoardo Testoni

Sporting Lisbona-Young Boys

Telecronaca di Alberto Santi