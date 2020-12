Come se la stanno cavando i due fratelli amici-nemici in quel di Roccatella? Basta sintonizzarsi su Canale 5 questa sera, 30 dicembre 2020, quando, alle 21:20, andrà in onda la seconda puntata di Fratelli Caputo, la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci che, dopo la buona partenza della settimana scorsa (3,3 milioni di telespettatori, 14,8% di share), torna con una nuova avventura per i due protagonisti.

Cosa succede nella seconda puntata di Fratelli Caputo?

Nella seconda puntata, il crollo del soffitto di una scuola necessita di fondi per la ricostruzione. Da qui, l’idea di una serata di beneficienza organizzata da Patrizia (Sara D’Amario), moglie di Alberto (Bocci), che cerca di inserirsi nel tessuto sociale di Roccatella.

Si cerca però un testimonial d’eccezione per la serata: Nino (Frassica) si vanta di conoscere nientemeno che Red Canzian, ma mente. Il caso vuole che l’ex Pooh sia proprio da quelle parti: Patrizia costringe quindi Nino ad incontrarlo ed a chiedergli di partecipare alla serata.

Sara il piccolo Giacomo (Riccardo Antonaci), preparato ad arte da Nino -con cui instaura un legame sempre più affettuoso- a convincerlo a prendere parte all’evento. Alberto e Nino, ancora una volta, seppur distanti per via del passato delle loro famiglie uniscono le forze.

Fratelli Caputo, streaming

E’ possibile vedere Fratelli Caputo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.