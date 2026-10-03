Francia-Italia supera il 40% di Share, GFVip crolla al 13,8%. I dati Auditel del 2 Ottobre 2026

La Nations League torna a farla da padrona in prime time su Raiuno, stavolta con ulteriore trasporto perchè gli Azzurri di Roberto Mancini hanno strappato un importante pareggio contro la Francia. Il confronto con i transalpini non era semplice, alla vigilia c’era tanta incertezza. Il campo, poi, ha mostrato qualcosa di diverso. La prestazione convincente della Nazionale Italiana ha garantito anche uno Share elevato alla rete ammiraglia di Viale Mazzini: 40,8%. Il pieno di ascolti per un cammino, sportivo e televisivo, ancora ricco di soddisfazioni potenziali da sfruttare.

La concorrenza punta nuovamente sul GFVip, ma la rete ammiraglia di Cologno Monzese non sostiene il confronto. Il reality show più longevo del piccolo schermo italiano arriva al 13,8% di Share, la seconda parte di programma – in tarda serata – raggiunge il 20,5% di Share con meno spettatori medi collegati. Le reti cadette, invece, hanno selezionato alternative più o meno convincenti: Rai2 propone in replica un episodio de L’Ispettore Coliandro. Lo Share si attesta sul 3,5%.

Francia-Italia con successo nel prime time di Raiuno

Rai3 propone Exodus che cala di un punto, arrivando al 2,5% di Share. Rete4 ritrova Quarto Grado che svetta al 9,9% di Share in una serata molto particolare, percentuale che determina una crescita sostanziale del programma. Italia Uno si ferma al 5,1% di Share con Shooter. La7 sceglie il perfetto mix tra informazione e intrattenimento con il nuovo appuntamento di Propaganda Live. Diego Bianchi e i suoi compagni d’avventura ottengono il 4,9% di Share con una parte di puntata dedicata al processo per l’omicidio di Giulio Regeni. Il reportage dedicato all’inchiesta ha registrato picchi d’interesse rilevanti.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone la replica di Pechino Express. La riproposizione delle puntate della scorsa edizione ha garantito il 2,3% di Share. Maurizio Crozza, su Nove, torna con la trasmissione Fratelli di Crozza e riparte dal 4% di Share. Iris sceglie Una 44 Magnum per L’Ispettore Callaghan arrivando all’1,5% di Share, mentre lo stagista inaspettato su La5 cala all’1,4%. RaiPremium con Weiss e Morales non va oltre lo 0,7% di Share.

Scotti sotto il 20% in access prime time

Vita da Strega su RaiMovie conquista l’1,2% di Share. BakeOff – Dolci in Forno su RealTime arriva al 3,1% di Share. In access prime time La Ruota della Fortuna cala al 19,3% di Share complice l’impegno della Nazionale Italiana che sfocia in prima serata ma comincia nella stessa fascia di palinsesto che vede impegnati Scotti e Lui con il programma. Affari Tuoi, per questo, salta un turno in attesa di tornare al sabato sera con un nuovo appuntamento.