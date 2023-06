Inizia oggi con la sfida alla Francia l’avventura della Nazionale Under 21 di calcio agli Europei in programma in Romania e Georgia. Gli azzurrini – tra gli altri c’è Sandro Tonali, ad un passo dal trasferimento dal Milan al Newcastle – hanno un duplice obiettivo: tornare sul trono d’Europa, che tra il 1992 e il 2004 li vide trionfare per cinque volte in sette edizioni, e guadagnare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno. Francia-Italia si giocherà oggi, giovedì 22 giugno, alle ore 20.45, con diretta su Rai1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1.

La telecronaca di Francia-Italia sarà affidata a Luca De Capitani e Katia Serra, con gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi e il presentation studio, sul campo, con Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro.

Le gare della prima fase degli Azzurrini di Paolo Nicolato si giocheranno tutte a Cluij: dopo l’esordio odierno con la Francia sarà la volta della Svizzera (domenica 25 alle 17.50, diretta Rai 2), prima della conclusione di mercoledì 28 contro la Norvegia, alle 20.35 e in diretta su Rai 1 (ricordiamo che dal 20 luglio la Rai trasmetterà 15 partite dei Mondiali di calcio femminile).

Europei Under 21: il meccanismo

Il torneo, che si svilupperà in diciotto giorni, mette in palio tre pass per Parigi 2024: per staccarne uno bisognerà entrare tra le prime tre (o quattro, se una delle semifinaliste dovesse essere la Francia, già qualificata ai Giochi come paese ospitante). Agli Europei prendono parte sedici squadre, suddivise in quattro gironi: Belgio, Georgia, Olanda e Portogallo nel girone A, Croazia, Romania, Spagna e Ucraina nel girone B. Nel gruppo C, invece, la Germania campione in carica affronterà Repubblica Ceca, Inghilterra e Israele mentre il girone D, quello dell’Italia, comprende, oltre alla Francia, anche Svizzera e Norvegia.

Per la cronaca, Belgio-Olanda, gara inaugurale degli Europei Under 21, si è giocata ieri pomeriggio alle 18 con diretta su Rai Sport HD (105mila spettatori di media, con l’1% di share), canale che ospita tutte le altre partite. In serata la Spagna, favorita per il titolo, ha battuto per 3-0 i padroni di casa della Romania (231mila telespettatori, per una share delll’1,4%.