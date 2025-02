Francesca Vaccaro: chi è la moglie di Carlo Conti

Stasera, martedì 11 febbraio 2025, Carlo Conti inaugurerà la prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘. Con lui, sul palco dell’Ariston, gli amici Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Il conduttore toscano sarà accompagnato dalla moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo che, però, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non siederanno in platea (come accaduto per i Festival di Amadeus con, in prima fila, Giovanna Civitillo ed il secondogenito Josè).

Conosciamo meglio Francesca Vaccaro:

Chi è Francesca Vaccaro moglie di Carlo Conti? Età, lavoro, Instagram

Francesca Vaccaro è nata il 27 luglio 1972 anni sotto il Segno del Leone. Ha 52 anni. E’ mamma di Matteo che, oggi, ha 11 anni (venuto al mondo l’8 febbraio 2014. La coppia è sposata dal 17 giugno 2012. La cerimonia è avvenuta nella Pieve di Sant’Andrea a Cercina, sulle colline intorno al capoluogo toscano. Si sono conosciuti negli studi di ‘Domenica In’. Vivono a Firenze.

E’ una ex costumista Rai ad oggi, ha progettato e fondato il brand Coutu, con una boutique al centro di Firenze: “Caratteristica che contraddistingue il brand è la lavorazione della pelle che spesso si fonde con il tessuto. Il processo creativo di Francesca non si limita a confrontare e innestare materiali, ma ogni capo è il risultato unico della fusione tra un’attenta e scrupolosa produzione sartoriale e la continua ricerca stilistica di modelli che valorizzano la figura con eleganza e confort. I capi sono realizzati da mani artigianali all’interno di laboratori in Toscana con materie prime provenienti da altre filiere industriali tramite un’attività di recupero, garantendo sempre la qualità del marchio made in Italy”.

Ha un profilo Instagram @francescavaccaro27 che, ad oggi, conta oltre 37400 followers.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse, in un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli BSMT, di qualche settimana fa, ha raccontato, per la prima volta, quello che è accaduto nella sua seconda giovinezza sentimentale: “Francesca l’avevo già conosciuta ai tempi di Domenica In, poi ho fatto il ragazzaccio. Poi ho detto basta e per fortuna lei era ancora lì ad spettare. Mi ha dato un ottimo consiglio Antonella Clerici: “Ora basta, le porti il brillozzo e le dici ti sposo”. Ha avuto ragione perché se non l’avessi fatto così, non sarebbero successe tante altre cose belle”.