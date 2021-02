Secondo quanto risulta a TvBlog, Francesca Fialdini sarebbe risultata positiva al coronavirus. Al momento non sembrerebbe in dubbio la messa in onda della puntata di domenica prossima di Da noi a ruota libera su Rai1, il programma che guida dal 2019. Infatti, la conduttrice potrebbe collegarsi da casa, come accaduto in tempi recenti con Carlo Conti a Tale e quale show e con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, e portare a termine la diretta da remoto.

Va intanto precisato che si attendono le conferme ufficiali e le comunicazioni da parte della diretta interessata (via social?) e, eventualmente, della Rai.

Dal punto di vista televisivo per Francesca Fialdini è un buon periodo (e chissà se in futuro non arrivi la promozione a Domenica In), considerato che nell’ultimo anno ha condotto ben quattro titoli Rai, Da noi a ruota libera incluso. Su Rai3 ha guidato Fame d’amore e Così è la vita, mentre su Rai Storia ha condotto È l’Italia, Bellezza!. A questa già nutrita lista di programmi, vanno aggiunti quelli radiofonici (su Radio2), ossia Milledonne e un uomo e la versione radiofonica di A ruota libera insieme a Max Novaresi.

In attesa di conoscere notizie più precise sulle condizioni di salute di Francesca Fialdini, tutta la redazione di TvBlog le porge i sentiti auguri di una pronta guarigione.

(post in aggiornamento)