Dopo le Belve su Nove, il ritorno in Rai. Francesca Fagnani da domani affiancherà Alessandro Giuli (guarda la sua video intervista) nella conduzione di un nuovo programma di Rai2, dal titolo Seconda linea. La giornalista, in passato nelle squadre di Giovanni Minoli e di Michele Santoro, ha spiegato ai microfoni di Blogo che Seconda Linea è “un varietà dell’informazione“.

Dentro ha tante cose diverse. L’intervista a Paolo Bonolis (ospite della prima puntata, Ndr) non è proprio un classico dei talk, così come non lo è avere Fortunato Cerlino che fa una lettura della realtà, giocando sul personaggio di Pietro Savastano. Certo, avremo anche i politici. Che si confronteranno con i giornalisti, ma anche con personaggi come Max Giusti, Nicole Rossi e un sacerdote. Poi, per carità, non è che stiamo scoprendo niente, diciamo che cerchiamo di differenziarci.