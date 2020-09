CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

12.00 In ogni puntata l’attore Fortunato Cerlino sarà interprete di una sorprendente corrispondenza dall’Inferno.

11.57 Tra le presenze stabii del programma quelle dello scrittore Pietrangelo Buttafuoco, dei giornalisti Stefano Cappellini e Alessia Lautone, dell’influencer Nicole Rossi (ex Il Collegio e Pechino Express) e di Umberto Broccoli, che aprirà uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero.

11.54 Tra qualche minuto inizierà la conferenza. Intanto, alcune notizie dalla cartella stampa: ospiti della prima puntata Paolo Bonolis, Carlo Cottarelli, Max Giusti, Francesco Acquaroli, Luigi De Magistris, Teresa Colombo e Piergiorgio Odifreddi. Ogni settimana una tavola disegnata da Milo Manara,

Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Seconda Linea, nuovo programma di Rai2. Blogo seguirà l’incontro con i giornalisti in tempo reale. Presenti i conduttori Alessandro Giuli e Francesca Fagnani, il direttore di rete Ludovico Di Meo e il suo vice Paolo Corsini.

Nel cast è presente anche Francesca Parisella.

Con Seconda Linea, torna su Rai2 in prima serata l’informazione, affidata a una coppia inedita di conduttori. In studio opinionisti, polemisti e professionisti emergenti: le “seconde linee” di una contesa che sin dal nome si richiama al rugby, sport muscolare ma contrassegnato dal fair play.

Il debutto è fissato per domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 21.20.