TvBlog segue in diretta la conferenza stampa di presentazione di ‘Forte e Chiara’, lo show di Chiara Francini (in onda dal 10 aprile su Rai 1)

Oggi, lunedì 8 aprile, a partire dalle ore 12:00, presso la Sala Sergio Zavoli alla sede Rai di Viale Mazzini 14 (Roma), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del nuovo one woman show televisivo di Chiara Francini, Forte e Chiara.

Lo spettacolo andrà in onda su Rai 1 in tre appuntamenti a partire da mercoledì 10 aprile 2024 in prima serata dagli studi Dear di Roma. La produzione è affidata a Ballandi. La regia è curata da Duccio Forzano, all’opera recentemente anche per “Colpo di luna” lo spettacolo di Virginia Raffaele.

Nel primo appuntamento – come anticipato da TvBlog – Chiara Francini ospiterà Luca Argentero, oltre che il trio formato dal conduttore de I migliori anni Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Quest’ultimo, in particolare, ha lavorato proprio con la Francini nel film Pare parecchio Parigi.

Forte e chiara: dove seguire la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, oltre alla conduttrice e protagonista dello show Chiara Francini, interverranno: Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai; Claudio Fasulo, Vice Direttore dell’Intrattenimento Prime Time.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa a partire dalle ore 12.