Forte e Chiara chiuso per bassi ascolti: la terza puntata non andrà in onda

Forte e Chiara, il one-woman-show autobiografico di Chiara Francini, andato in onda su Rai 1, è stato chiuso. La notizia è stata pubblicata da Dagospia e, successivamente, confermata dalla Rai tramite un comunicato ufficiale.

La ragione della chiusura anticipata dello show dell’attrice toscana, di cui erano previste originariamente tre puntate, è ovviamente legata ai bassi ascolti riscontrati dai primi due appuntamenti, andati in onda il 10 e il 17 aprile. La terza e ultima puntata, quindi, non andrà in onda.

Di seguito, trovate il comunicato Rai:

L’ultima puntata del programma “Forte e Chiara” non andrà in onda. Lo comunica la Direzione Prime Time. Il progetto, pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati. La Direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai 1.

Nella prima puntata dello show diretto da Duccio Forzano e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Ballandi, ispirato all’omonimo libro pubblicato dall’attrice l’anno scorso, Chiara Francini ha ospitato Luca Argentero, Nino Frassica, Marco Masini, Lillo, Barbara Foria, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Laura Chiatti, il Cardinal Gianfranco Ravasi e anche Pippo Baudo in collegamento telefonico.

Nella seconda e, a questo punto, ultima puntata dello show, invece, abbiamo visto come ospiti Mara Venier, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Rocco Siffredi, Giovanna Botteri, Diletta Leotta e Paola Iezzi.

Per entrambe le puntate, gli ospiti sono stati pubblicati in anteprima da noi di TvBlog.

Per la cronaca, lo show aveva registrato un ascolto deludente già alla prima puntata, con 2.176.000 telespettatori, pari ad uno share del 13,90%. La seconda puntata ha registrato un ulteriore calo, con 1.784.000 spettatori e uno share fermo all’11,20%.

Non un anno fortunato per gli one-woman-show, considerati anche gli ascolti della terza edizione di Michelle Impossible & Friends, con Michelle Hunziker, andato in onda su Canale 5, e di Colpo di Luna, lo show di Virginia Raffaele, andato in onda su Rai 1.