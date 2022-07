La cucina siciliana sempre più protagonista della programmazione di Food Network e con una coppia inedita, formata dalla portabandiera del ‘genere’, Giusi Battaglia, e dall’attore Paolo Briguglia. Stando a quanto appreso da TvBlog, infatti, i due sono impegnati nelle riprese di un nuovo programma destinato al canale ‘all food’ del gruppo Warner Bros Discovery e tutto a base di cucina siciliana.

Entrambi palermitani doc, Paolo e Giusi sono stati avvistati in giro per la Sicilia. Il loro nuovo programma tv, infatti, è itinerante, occasione ottima per far conoscere meglio le bontà e le bellezze della loro terra. A quanto ci è dato sapere, un occhio di riguardo sarà dedicato alla rosticceria tipica, che da sola effettivamente meriterebbe una monografia.

Come dicevamo in apertura, Giusi Battaglia è ormai la ‘vestale’ della cucina siciliana in tv: il suo esperimento da lockdown – come amiamo ricordare – si è trasformato in un programma vero e proprio che riesce a offrire sempre ricette interessanti e anche un viaggio nella cultura culinaria della Sicilia. Tutto nacque con le clip di Giusina in cucina – La Sicilia a tavola, ormai programma rodato e in continua produzione, ed è poi proseguito con gli speciali di Giusina in cucina – Seacily edition, capisaldi dei palinsesti del canale 33 del DTT. A lei, che nasce – e continua ad essere – ufficio stampa specializzato in cinema e tv, si unisce un attore (un rappresentante dei ‘rappresentati’, insomma, anche se a onor del vero Paolo Briguglia non è un suo cliente quindi non ci sono ‘conflitti di interesse’, giusto per chiarire) che finora non ha legato il proprio nome ai fornelli quanto ai film e alle fiction realizzate, ma che a quanto pare è un ottimo estimatore della buona tavola.

Non sappiamo ancora il titolo del programma, né esattamente il tipo di dinamiche che si svilupperanno tra Giusi e Paolo: di certo la dimensione itinerante aiuterà a far conoscere sempre meglio la Sicilia, si spera nelle sue anime più nascoste e meno folkloristiche proprio grazie alla presenza di due siciliani doc. Attendiamo dettagli sulla messa in onda su Food Network e aspettiamo le ricette.