Focus ascolti settembre-ottobre, per un pugno di telespettatori vince Rai1

Così come Marco Bucci ha vinto la sfida in Liguria per un pugno di voti, Rai1 è risultata la rete più vista nel periodo settembre-ottobre 2024. La prima rete della Rai ottiene nel totale giornata una media del 17,98% di share e 1.504.462 telespettatori. Canale 5 è subito dietro con una media del 17,77% di share e 1.486.970 telespettatori. Terza rete più vista risulta essere Rai3 con il 6,52% di share. Quarto posto per Italia 1 con il 4,89%, quindi abbiamo Rete 4 con il 4,72%, La7 con il 4,51% e chiude Rai2 con il 4,33% di share.

Rai1 leader, ma Canale 5 subito dietro

Rai1 cresce dello 0,22% di share rispetto ai primi due mesi della garanzia 2023. Canale 5 cresce dello 0,29%, Italia1 dello 0,15%, Rete 4 dello 0,52% di share. La rete che cresce di più rispetto a settembre-ottobre 2023 è La7 con un incremento dello 0,87% di share. L’unica rete fra le 7 generaliste che flette è Rai2 con un calo dello 0,28% di share. Tv8 ottiene quest’anno una media del 2,42% di share in flessione dello 0,06% rispetto a settembre-ottobre 2023, mentre Nove ottiene una media nel totale giornata del 2,34% di share, in crescita dello 0,16% di share rispetto al medesimo periodo dell’anno passato.

Il confronto con il Settembre-Ottobre 2023

Le reti Rai specializzate ottengono in questi primi due mesi di stagione il 5,68% di share, in calo dello 0,77% di share, mentre le Mediaset specializzate totalizzano il 10,86% di share, in calo dello 0,88% di share rispetto a settembre-ottobre 2023. Nelle varie fasce orarie Rai1 cresce il mattino ed il primo pomeriggio, mediamente dello 0,2% di share, ma cala nel preserale e nella fascia del Tg1 delle 20, rispettivamente del 3,7% di share e dell’1,7%. Cresce invece quasi di un punto nel prime time con un dato del 20,9% di share, grazie naturalmente alla performance di Affari tuoi.

Canale 5 cresce dello 0,3% di share il mattino e del 3% nel preserale, grazie alla performance della Ruota della fortuna. Cresce di due punti in seconda serata e di mezzo punto nella fascia del Tg5 delle 20 e nel prime time. Calo invece dell’1,6% nella fascia 12-14 e del 2,7% di share nella fascia 14-18:45. Per quel che riguarda le altre reti, veloce sguardo, partendo da Rai2 che cresce nel pomeriggio di un punto grazie a Ore 14 e di mezzo punto il mattino, con cali generalizzati in tutte le altre fasce, di più in prime time con un meno 0,75% di share.

Rai3 cresce nel preserale di mezzo punto e cala sempre di mezzo punto in prime time, cali dello 0,2% di share nel mattino e nel pomeriggio. Italia 1 cresce di quasi un punto il pomeriggio, con una leggera flessione nel preserale, dati sostanzialmente stabili nelle altre fasce. Rete 4 cresce di un punto e mezzo nella fascia del mattino, con crescite di circa mezzo punto il pomeriggio e nel preserale, leggera flessione dell’ordine dello 0,2% di share in prime time e in seconda serata. La7 cresce di quasi un punto sia al mattino che nel prime time e di mezzo punto nel pomeriggio, in seconda serata e nel preserale, la rete di Cairo cresce un po’ in tutte le fasce.

Tv8 cresce, seppur leggermente, in tutte le fasce, con Nove che cala leggermente il mattino e nel preserale, parliamo dello 0,2% di share circa, mentre cresce di mezzo punto il pomeriggio e dello 0,4% in prime time e in seconda serata.