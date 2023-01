Focus ascolti: il boom fra i giovani di Blackout vite sospese

Risultato molto buono quello di lunedì e martedì sera di Rai1 grazie alla fiction Blackout vite sospese. Non solo molto buono, ma addirittura esaltante e qualcuno dirà a questo punto, beh parliamo di una media del 21,34% di share nelle quattro puntate andate in onda, certo c’è stato un incremento di share dal 20,32% della prima al 23,08% della quarta, ottima cosa, ma forse l’aggettivo è un tantino esagerato per parlare di 3 punti di share, alla luce anche degli ascolti stratosferici portati a casa da Lolita Lobosco la domenica sera. Certo, è vero, se ci fermassimo al mero dato del totale individui, ma se invece andiamo ad analizzare quello che c’è dietro il dato che viene diffuso alle dieci del mattino, allora il termine esaltante calza a pennello.

Come è costume infatti della nostra rubrica di Focus ascolti andiamo ad analizzare quello che c’è dietro a quella media del 21,34% di share e quello che vediamo è un risultato pazzesco che riguarda una di quelle fasce di pubblico che più sono ricercate dalla Rai negli ultimi tempi, ovvero i giovani. Spulciando nei dati dei target di Blackout viste sospese notiamo che lo share più alto, ben il 27% è appannaggio della fascia d’età 15-24 anni, quella fra le più ricercate dagli inserzionisti pubblicitari. Un dato esaltante anche perchè, per fare un esempio, lo show mattutino di Fiorello su Rai2 ha ottenuto in quella fascia d’età “solo” il 17% di share, su una media totale però del 14% (puntata di martedì 24 gennaio 2023).

Il dato di ascolto molto alto fra i giovanissimi ha visto naturalmente soffrire Boomerissima, che è calata fino al 6,93% di share, dopo aver superato l’8% nella seconda puntata, proprio perchè il varietà condotto da Alessia Marcuzzi ottiene gli share più alti proprio nelle fasce d’età 15-24 anni e 25-34 anni, fasce queste in cui martedì per esempio a superato il 10% di share. Blackout vite sospese dunque ha colpito nel segno proprio fra i più giovani, donando quindi a Rai1 numeri fra questa fascia di pubblico molto importanti, numeri per altro che saliranno nelle successive puntate di questa fiction.