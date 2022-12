Focus ascolti dicembre 2022, chi sale, chi scende, con una Rai1 “Mondiale” e una Rai2 a trazione Fiorello

Sta terminando dicembre dell’anno 2022 ed è tempo di fare un bilancio del dodicesimo mese dell’anno sul fronte degli ascolti, un mese che ha visto la seconda parte del campionato mondiale di calcio in Qatar a farla da padrone, sopratutto per gli ascolti della Rete 1 della Rai, rete questa che ha trasmesso la maggior parte delle partite. Rai1 infatti cresce del 3,37% di share rispetto al dicembre del 2021, conquistando nettamente il primo posto fra le reti televisive italiane. Con il 20,63% di share nel totale giornata la prima rete della Rai è il canale più visto nel mese di dicembre, con Canale 5 che segue, per altro neppure molto da lontano, con il 16,85% di share, questo certifica il nostro Focus ascolti dicembre 2022.

Rai3 si conferma la terza rete nazionale con il 7,87% di share, mentre Rai2 è quarta con il 5%. A proposito di Rai2 lo show di Fiorello Viva Rai2 fa balzare in avanti la fascia oraria della seconda rete che lo ospita di ben cinque punti rispetto allo scorso anno, passando dal 2,52% di share del 2021 al 7,60% di quest’anno. Per altro lo show di Fiorello traina un po’ tutta la mattina di Rai2, con la fascia successiva, quella che va dalle 9 a mezzogiorno guadagnare 3 punti. La decisione scellerata del Tg1 di non volere Fiorello come proprio traino dell’edizione delle ore 8 ha fatto perdere a Rai1 nella fascia 7-9 il 2,07% di share, passando dal 16,93% del 2021 all’attuale 14,86% di share.

Canale 5 ringrazia, visto che guadagna il 2,44% di share sempre in questa fascia oraria. Grazie ai Mondiali di calcio Rai1 domina in tutte le fasce, tranne in quella del primo mattino e in quella del mezzogiorno vinte da Canale 5. Vediamo infatti la prima rete portarsi a casa il 24% di share nella fascia del pomeriggio (+8,53%), il 26,42% nel preserale (+6,59%) ed il 23,44% nel prime time (+4,64%). Dicevamo della supremazia di Canale 5 nella fascia del primo mattino con il 20,87% di share e in quella del mezzogiorno con il 19,87% di share. In prime time l’ammiraglia Mediaset si ferma al 15,88% di share.

Rai2 molto bene anche nella fascia del mezzogiorno grazie ai Fatti vostri quando riesce a sfondare il muro dell’8% di share. in crescita dell’1,31% di share rispetto al 2021. Per quel che riguarda le altre reti nel totale giornata abbiamo al quinto posto Italia 1 con il 4,58% di share, quindi sesto posto per Rete 4 con il 3,91% di share, quindi settima La7 con il 3,31% di share. Tutte le reti crescono attorno al mezzo punto rispetto al 2021, cala invece, sempre nel totale giornata, di 6 punti di share il dato di tutte le altre reti. Rai3 ottiene il suo apice nella fascia del preserale con il 10,8% di share, Italia 1 nella seconda serata con il 6,24% di share, Rete 4 pure in seconda serata con il 5,52%, quindi La7 nel prime time con il 4,55% di share. Appuntamento ora al 31 dicembre con la nostra rubrica di Focus ascolti con i dati dell’intero anno solare 2022.