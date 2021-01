Focus ascolti 2020: la classifica del day time

Abbiamo visto nei giorni scorsi nella nostra rubrica di “Focus ascolti” il bilancio in termini di ascolto dell’anno solare che -finalmente- è terminato, sia in termini di numeri assoluti, che in termini di classifiche dei programmi di intrattenimento di prima serata e delle fiction. Oggi andiamo ad esplorare lo sterminato territorio dei programmi inseriti nella fascia del day time (7-20:30) con la classifica delle 10 trasmissioni che ottengono le percentuali di share più alte. Partiamo da un programma inserito nella fascia del preserale di Rai1, ovvero Reazione a catena che ha ottenuto una media del 22% di share, pari a 2.876.000 telespettatori. Segue l’altro preserale di Rai1, ovvero L’eredità, che ha ottenuto nel corso di questo ultimo anno solare una media del 21,6% di share pari a 4.191.000 telespettatori.

I due preserali di Rai1 dunque si piazzano ai primi due posti della classifica dei programmi con lo share più alto nel territorio del day time televisivo. Abbiamo poi al terzo posto l’appuntamento del fine settimana mattutino di Rai1 ovvero Unomattina in famiglia, con una media del 21,27% di share e 1.418.000 telespettatori. Quarto posto per Linea verde estate con una media del 20,96% di share e 2.676.000 telespettatori.

Siamo giunti al quinto posto della classifica dei dieci programmi del day time con lo share più alto, quinta piazza occupata dal varietà di Canale 5 Uomini e donne che ottiene una media nel 2020 del 2079% di share e 2.851.000 telespettatori. Sesta posizione occupata da A sua immagine domenica con una media del 19,18% di share e 1.599.000 telespettatori. Settimo posto per il preserale di Canale 5 Avanti un altro con una media nel 2020 pari al 18,78% di share e 3.868.000 telespettatori.

Proseguiamo per la nostra rubrica di “Focus ascolti” dei programmi con lo share più alto del 2020 con l’ottavo posto per il day time di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 con una media del 18% di share e 2.676.000 telespettatori, mentre al nono posto c’è Domenica in con una media del 17,99% di share e 3.011.000 telespettatori. Al decimo posto di questa top ten c’è la telenovela di Canale 5 Day dreamer le ali del sogno con una media del 17,85% di share, pari a 2.353.000 telespettatori.

Seguono poi nell’ordine Paesi che vai, Caduta libera, Verissimo, Grande fratello vip day time pomeriggio Canale 5, Unomattina, Forum, Beautiful, Prima pagina Tg5, Il segreto, Conto alla rovescia, Mattino 5, Linea verde, Pomeriggio 5, La vita in diretta, Buongiorno benessere, L’arca di Noè, Melaverde, Italia sì, Dreams road, E’ sempre mezzogiorno, Da noi…a ruota libera, Domenica live,