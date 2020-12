Focus ascolti 2020: la classifica delle fiction più viste dell’anno

Oltre all’intrattenimento, di cui ci siamo già occupati, c’è un genere importantissimo per la televisione generalista, la fiction. Dopo che i film e i telefilm impazzano sui nuovi media che li rendono fruibili come e quando lo si desidera, la fiction, prodotto originale dei network televisivi tradizionali, ha una grande importanza per il palinsesto di dette reti. Vediamo dunque la classifica delle dieci fiction più viste del 2020.

Al primo posto, direi quasi immancabilmente, c’è il Commissario Montalbano con una media nei due episodi trasmessi lo scorso mese di marzo del 36,01% di share e 9.433.000 telespettatori. Il secondo posto, manco a dirlo, va alla serie DOC nelle tue mani con una media del 29,58% di share e 7.802.000 telespettatori, mentre la medaglia di bronzo spetta a L’amica geniale storia del nuovo cognome che ha ottenuto nelle 8 puntate trasmesse una media del 27,81% di share e 6.675.000 telespettatori.

Siamo alla medaglia di legno che spetta a Vivi e lascia vivere con una media del 25,26% di share e 6.561.000 telespettatori, quindi al quinto posto troviamo l’inossidabile Don Matteo, giunto alla dodicesima serie, con una media share del 26,27% pari a 6.376.000 telespettatori. Sesta piazza per Bella da morire con una media del 19,80% di share e 5.583.000 telespettatori, mentre al settimo posto c’è Come una madre con una media del 20,72% di share e 5.067.000 telespettatori. Ottava posizione occupata da Gli orologi del diavolo con una media del 20,37% di share e 4.952.000 telespettatori, quindi al nono posto c’è L’allieva 3 con una media del 20,84% di share e 4.659.000 telespettatori.

Decima posizione poi per La vita promessa parte II con una media del 18,99% di share e 4.609.000 telespettatori. Seguono poi nell’ordine Io ti cercherò, Nero a metà 2, Vite in fuga, La guerra è finita, Purchè finisca bene, La cattedrale del mare (Canale 5), Come sorelle (Canale 5), Il silenzio dell’acqua 2 (Canale 5).