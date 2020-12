Fine anno e tempi di bilanci per i dati di ascolto delle televisioni italiane e qui su TvBlog puntualmente siamo a stilare le classifiche dei programmi più visti nella nostra rubrica di Focus ascolti. Oggi ci occupiamo dell’intrattenimento di prima serata dove vediamo in testa il Festival di Sanremo 2020 con una media del 43,37% di share (Sanremo start) e 12 milioni di telespettatori. Ma nella classifica dei dieci programmi seriali con lo share più alto la fa da padrona Maria De Filippi che piazza due sue produzioni ai primi due posti. Al primo posto il blockbuster di Canale 5 C’è posta per te con una media nelle 9 puntate trasmesse del 29,64% di share e 6 milioni di telespettatori. Segue al secondo posto Tu si que vales con una media del 26,32% di share e 4.934.000 telespettatori.

Il terzo posto va a Milly Carlucci con il suo Ballando con le stelle che ha ottenuto nell’ultima edizione trasmessa una media del 21,28% di share e 4.089.000 telespettatori. Al quarto posto torna una produzione made in Fascino, ovvero Temptation island (media delle 2 edizioni) con il 20,78% di share e 3.464.000 telespettatori. Quinta piazza per gli Speciali di prima serata dei Soliti ignoti (2 serate) con una media del 20,65% di share e 4.427.000 telespettatori, mentre al sesto posto abbiamo la grande novità della scorsa stagione tv di Rai1, ovvero Il cantante mascherato con una media nelle 4 puntate trasmesse del 20,30% di share, pari a 4.196.000 telespettatori.

Al settimo posto ritroviamo Maria De Filippi con Amici prime time che ha fatto registrare nelle 5 emissioni diffuse una media del 20,29% di share pari a 4.348.000 telespettatori. Ottava piazza per la serie dell’access di Soliti ignoti con una media del 19,83% di share e 5.178.000 telespettatori. Nono posto per le repliche della serie numero 8 di Ciao Darwin Terre desolate con una media del 19,60% di share e 4.631.000 telespettatori, mentre al decimo posto c’è il nuovo programma di Carlo Conti Top dieci con una media del 19,54% di share e 3.720.000 telespettatori.

Seguono poi nell’ordine la Corrida, The voice senior, Grande fratello vip 5, Tale e quale show, Striscia la notizia, Amici speciali, Ciao Darwin 7, Techetechetè, All toghether now, Paperissima sprint, Una storia da cantare, 20 anni che siamo italiani (replica), Live non è la D’Urso, I migliori dei migliori anni, Chi vuol essere milionario, Zelig (replica), Lo show dei record (replica), Il Collegio 5, Che tempo che fa, La pupa e il secchione e viceversa, Pechino express le stagioni dell’oriente, La sai l’ultima (replica), Made in Sud, Vodafone battiti live e Boss in incognito.