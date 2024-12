Mancano solamente due puntate al termine di questa edizione autunno 2024 di Ballando con le stelle. In attesa della semifinale e della finale dello show del sabato sera di Rai1, è tempo di fare un primo bilancio di questa edizione del varietà diretto e condotto da Milly Carlucci. La nostra essendo una rubrica che parla di ascolti, naturalmente farà un bilancio dei “numerelli” delle 10 del mattino, Lo farà non fermandosi al mero dato che viene comunicato a metà di ogni mattina, ma entrerà come sempre nel dettaglio dei vari target.

Ballando con le stelle ’24 un’edizione in crescita

Partiamo però dal dato medio di questa edizione autunno 2024 di Ballando con le stelle che si fissa al 25,6% di share e 3.471.946 telespettatori. Un dato in crescita di due punti rispetto all’edizione dello scorso anno. Quest’anno Ballando con le stelle ottiene una copertura netta vicina ai 10 milioni di telespettatori, esattamente 9.863.092 teste, con una permanenza del 35,2% e un ora e ventuno minuti visti.

Le femmine campionesse di ascolti di Ballando con le stelle

L’età media del pubblico che sta seguendo l’attuale stagione di Ballando è di 63 anni. Ma entriamo nel dettaglio come costume della nostra rubrica vedendo i dati dei vari target. Share nettamente più alto fra il pubblico femminile con il 31,5% a fronte del 18,3% di share dei maschietti. Entrando nel dettaglio delle varie fasce d’età si parte dal 33,1% degli over 65 ed il 24,4% di share nella fascia 55-64 anni.

I dati nelle fasce d’età e livello d’istruzione

Share attorno al 17% nella fascia 35-54 anni, ma attenzione in crescita nelle fasce più giovani. Registriamo infatti una media del 20% nella fascia fra i 15 ed i 34 anni, in netta crescita rispetto all’anno passato quando il dato di questa fascia d’età si fermava al 15% di share. Per quel che riguarda l’istruzione abbiamo il 34% di share nell’elementare, il 20% nella media inferiore, ma in crescita al 25% nella media superiore e ben il 27% nell’istruzione universitaria.

Le classi socio economiche ed i dati regionali

Passando alle classi socio economiche l’attuale edizione di Ballando con le stelle totalizza il 30% di share nella classe bassa, il 24% nella medio bassa e medio alta, in crescita fino al 26% nella classe Alta. Passiamo ora ai dati regionali. Ballando con le stelle collezione autunno 2024 ottiene il dato di share più alto nelle Marche dove totalizza il 36% di share, seguita dal 34% dell’Umbria ed il 31% di Toscana e Molise. La regione viceversa dove ottiene il dato di share più basso risulta essere il Trentino Alto Adige con il 14%, seguito dal Friuli Venezia Giulia con il 18% ed il Piemonte con il 20% di share.