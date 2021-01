Nelle scorse settimane abbiamo fatto nella nostra rubrica di focus ascolti il bilancio auditel dell’anno 2020 appena terminato toccando un po’ tutti i generi televisivi, ovviamente con i dati delle reti generaliste, sia nel totale giornata che nelle varie fasce orarie. Oggi ci occupiamo di un universo parallelo, ma non per questo meno importante, spostandoci un po’ sui canali specializzati e più nella precisione occupandoci dei programmi dedicati ai più piccini.

Se un tempo queste trasmissioni avevano uno spazio ben preciso all’interno delle reti generaliste, spazio per lo più collocato nel pomeriggio e poi successivamente anche nel primo mattino, con l’avvento dei canali tematici quasi tutta la programmazione dedicata ai ragazzi si è spostata su queste reti, con le tv generaliste che occupavano quelli che erano gli spazi dedicati ai cartoni e affini ad altre produzioni, in prevalenza collocandoci programmi di infotainment. Tra l’altro i canali tematici dedicati ai più giovani sono quelli che ottengono il miglior riscontro auditel, seguiti dai canali cinema, fra le reti tematiche.

Ma come si dividono questo spazio i 6 editori che producono queste reti e che rappresentano l’86,5% del totale ascolto televisivo tradizionale? Andiamo a vedere per questo i 25 programmi pr bambini più visti dell’anno passato con la relativa rete di messa in onda. Diciamo subito che la fa da padrone Rai Yoyo, che piazza ben 15 sue produzioni sulle 25 della classifica, Segue poi Frisbee con cinque, Rai Gulp con tre, K2 con due e Boing con un programma.

Il programma per bambini più visto lo scorso anno è stato Vampirina che il 28 gennaio 2020 ha ottenuto una media su Rai Yoyo di 436.172 telespettatori e l’1,78% di share. Seconda piazza per PJ Mask (foto in apertura) sempre su Rai Yoyo con 404.500 telespettatori e l’1,78% di share. Terzo posto per 44 gatti con 401.578 telespettatori ed il 2,05% di share. Dati questi che nella fascia 4-7 anni si alzano fino a toccare il 20% di share. Abbiamo poi al quarto posto Topolino e gli amici del rally con 400.721 telespettatori e l’1,82% di share e poi le repliche del Collegio su Rai Gulp con una media di 398.000 telespettatori e l’1,32% di share. Abbiamo poi sempre di Rai Yoyo Topo Gigio, Dottoressa Peluche, La casa di Topolino, Puppyy Dog pals, Bumbi, Trulli Tales, Peppa pig, Gigantosaurus e al quindicesimo posto -primo programma non Rai- Steven Universe the movie che ha ottenuto una media su Boing di 326.091 telespettatori e l’1,46% di share (15,6% nella fascia 8-14 anni).

Fra le altre reti nei primi 25 programmi per bambini del 2020 troviamo poi K2 al ventesimo posto con Talking Tom and friends con 309.790 telespettatori e l’1,95% di share, quindi al ventiduesimo posto Frisbee con Super monsters con 288.035 telespettatori e l’1,97% di share e 29% nella fascia 4-7 anni.