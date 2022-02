Non è ancora scoppiato un caso mediatico come accaduto nel recente passato a Diana Del Bufalo, ma le parole di Flavia Vento sembrano destinate a far discutere. La showgirl, tra le protagonisti di Back to school, nuovo format trasmesso a gennaio su Italia 1, ha infatti espresso la sua posizione sui vaccini anti covid. Conversando con il magazine Mow Flavia Vento ha detto:

Quel siero sperimentale che chiamano vaccino. Io non ci credo molto. Inoltre, un paio di domande me le farei: prima erano due dosi, ora tre, forse quattro… Non lo sanno manco loro cosa stanno facendo (e cosa ci stanno facendo).

Quindi, ha proseguito svelando di non essersi vaccinata e lanciando strampalate accuse rivolte non si capisce bene verso chi:

Io quindi per il momento non mi sono vaccinata né mi vaccinerò. Tanto non si potrà andare avanti così ancora a lungo: prima o poi, anche per non distruggere completamente l’economia italiana, si prenderà la strada del tampone molecolare e il vaccino sarà solo un brutto ricordo lontano. Stiamo vivendo un’enorme presa in giro, una barzelletta.

Frasi nette che non hanno bisogno di particolari interpretazioni. E che arrivano nei giorni in cui circolano le indiscrezioni secondo cui la Vento sarebbe nel cast della nuova edizione de La Pupa e il secchione, al via nelle prossime settimane in prime time su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso.

Mediaset darà l’ok all’eventuale partecipazione della Vento ad un suo programma oppure la escluderà per evitare polemiche? Ricordiamo che dal 15 febbraio prossimo sarà obbligatorio il vaccino per i lavoratori over 50. La Vento ha 44 anni e quindi può lavorare col green base, quello che si ottiene con un tampone negativo.