Diana Del Bufalo manda a fanc*lo (citazione letterale, eh) il vaccino anti covid, ma la tv continua ad ospitarla. È quello che avranno pensato i telespettatori di Da noi… a ruota libera che hanno assistito all’intervista di Francesca Fialdini all’attrice, in promozione per il film 7 donne e un mistero, andata in onda ieri pomeriggio su Rai1.

E in effetti sui social non mancano commenti della serie ‘vergogna, la tv pubblica dovrebbe dare il buon esempio e invece dà spazio a chi insulta la scienza’, scritti evidentemente da chi non ha seguito per intero l’intervista alla Del Bufalo. Infatti, la trasmissione di Rai1 molto saggiamente – soprattutto per prevenire l’altrimenti inevitabile gogna social – ha previsto un crawl (comparso per la prima volta a metà intervista) nel quale veniva precisato che si trattava di contenuto registrato.

E nelle storie Instagram la Fialdini si è spinta oltre, scrivendo esplicitamente che “le dichiarazioni rilasciate questa settimana dai protagonisti non possono essere argomento di conversazione nella messa in onda“, con tanto di immagine che ritrae la Del Bufalo.

La quale, poche ore prima, era stata ospite anche di un altro programma di Rai1, ossia Danza con me di Roberto Bolle, addirittura in prima serata. In quell’occasione, però, non c’era stata l’accortezza di avvisare il pubblico che l’ospitata della Del Bufalo fosse stata registrata (la tv delle vacanze preferisce la non diretta!) prima delle sue dichiarazioni no-vax in diretta Instagram.

A proposito di Instagram, cosa è successo da quelle parti dopo il fattaccio? Praticamente nulla, a parte la prevedibile indignazione generale, visto che nelle ore subito successive al caso, l’account @dianadelbufalo, seguito da oltre 1.700.000 mila utenti, ha perso poco più di 10 mila follower. Ma la tendenza, come si evince dai dati elaborati da notjustanalytics, si sta già invertendo. Insomma, poca roba.