È appena arrivata, via social, la replica di Diana Del Bufalo:



Un tweet dell’inviato Rai Domenico Marocchi (Oggi è un altro giorno) ha fatto balzare tra le tendenze di Twitter il nome di Diana Del Bufalo. Il caso social riguarda alcune dichiarazioni fatte dall’attrice che in una diretta Instagram (dove è seguita da oltre 1 milione e 700 mila utenti) ha raccontato di non essersi vaccinata in quanto le sarebbe stato sconsigliato.

Risposta a chi le scriveva "Ti rendi conto di cosa stai dicendo?" pic.twitter.com/CFXQWW9rpy — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Ricordiamo che Diana Del Bufalo è nel cast della seconda stagione di Lol – Italia (già registrata interamente), che sarà disponibile nei prossimi mesi su Prime Video di Amazon. L’attrice è nata ad Amici di Maria De Filippi, talent al quale ha preso parte nella categoria canto. Tra le più recenti apparizioni televisive quella allo speciale de I Soliti ignoti con Amadeus, per la serata di solidarietà targata Telethon.

Il caso Diana Del Bufalo scoppia proprio nelle ore in cui il consiglio dei ministri guidato da Mario Draghi ha deciso nuove restrizioni (e qualche allentamento, in termini di quarantene) per contrastare l’ennesima ondata di contagi da coronavirus.

Nei prossimi minuti potrebbe arrivare un chiarimento da parte dell’attrice molto conosciuta dal pubblico televisivo anche per il ruolo di Monica Giulietti in Che Dio ci aiuti. Nel suo curriculum televisivo, tra le varie esperienze, c’è anche la partecipazione a Celebrity Hunted – Caccia all’uomo e la conduzione di Enjoy su Italia 1.