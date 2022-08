La Fiorentina sarà la prima squadra italiana ad essere impegnata nelle coppe europee in questa stagione calcistica, appena iniziata. Il club viola, infatti, per accedere alla fase a gironi della UEFA Europa Conference League, dovrà superare lo scoglio dei play-off, nei quali incontrerà gli olandesi del Twente.

La Fiorentina, allenata da Vincenzo Italiano, è reduce dai tre punti ottenuti sul filo di lana (e grazie ad un clamoroso errore del portiere della Cremonese, Ionut Radu) nella prima giornata di campionato. Fiorentina-Cremonese è terminata con il risultato finale di 3-2, con gol, per i viola, di Bonaventura, Jović e Mandragora.

La UEFA Europa Conference League, invece, è la terza manifestazione continentale per club per importanza, giunta alla seconda edizione. La prima edizione, come ricordiamo, è stata vinta dalla Roma, allenata da José Mourinho, dopo la finale contro il Feyenoord, giocatasi lo scorso 25 maggio a Tirana, in Albania, e terminata con il risultato di 1-0 (gol di Zaniolo). Con questa vittoria, un club italiano è riuscito a vincere una coppa europea dopo 12 anni (la Champions League vinta dall’Inter nel 2010, sempre ad opera di Mourinho).

Come vedere Fiorentina-Twente

La partita d’andata si giocherà a Firenze, allo Stadio Artemio Franchi. Fiorentina-Twente andrà in onda in diretta in chiaro su TV8 e anche sui canali Sky, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 (e in streaming su NOW) questa sera, a partire dalle ore 21. La partita sarà visibile anche su Sky GO, in HD.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Massimo Marianella, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti. Vanessa Leonardi, invece, curerà i collegamenti da bordocampo.

Il ritorno, in Olanda, si giocherà tra sette giorni, giovedì 25 agosto 2022, a partire dalle ore 19.

La fase a gironi della Conference League, che avrà inizio il prossimo 8 settembre, andrà in onda interamente su Sky e in streaming su NOW.