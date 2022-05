Roma-Feyenoord chiude ufficialmente la stagione calcistica per i club italiani. I giallorossi di Josè Mourinho sfida gli olandesi allenati da Arne Slot nella finale di Conference League, la nuova competizione europea creata in aggiunta a Champions ed Europa League.

Roma-Feyenoord, in programma stasera, mercoledì 25 maggio, alla National Arena di Tirana, in Albania, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta (per gli abbonati) su Dazn, su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Per quanto riguarda i canali Sky, gli studi pre (dalle 19.30) e post partita (fino alle 00.30) saranno condotti da Leo Di Bello, in compagnia di Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi e Margherita Cirillo. Per l’occasione la squadra di Sky Sport si arricchirà anche della presenza di Fabio Caressa (che per tutta questa stagione non ha effettuato telecronache) e di un altro ospite d’eccezione, l’ex attaccante giallorosso Abel Balbo. La telecronaca del match sarà di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi, con a bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Dazn risponde con il pre e post gara condotto da Giorgia Rossi, con Ciro Ferrara e Alessandro Matri opinionisti. In telecronaca la coppia formata da Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi, con Tommaso Turci e Giovanni Barsotti.

Il grande calcio europeo tornerà sulla tv italiana sabato prossimo, quando andrà in scena l’attesa finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. La sfida tra gli inglesi allenati da Jürgen Klopp e gli spagnoli guidati dal nostro Carlo Ancelotti sarà trasmessa in diretta tv da Sky (per abbonati) e da Canale 5 (in chiaro).

Per completare il quadro, la prossima settimana sarà la volta del ritorno in campo della Nazionale di Roberto Mancini, le cui partite saranno trasmesse live da Rai1 (nei giorni scorsi, intanto, la tv pubblica ha annunciato che si terrà i diritti tv dei Mondiali, anche se l’Italia non si è qualificata).