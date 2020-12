Oggi, lunedì 7 dicembre, si chiude la decima giornata del campionato di Serie A stagione 2020/2021. In campo si sfidano, con calcio di inizio alle ore 20.45, Fiorentina-Genoa. La gara sarà trasmessa in diretta dallo stadio Artemio Franchi su Sky. Il match sarà preceduto da Campo Aperto, che seguirà anche il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali del 2022 (con Leo Di Bello, Paolo Condò e Beppe Bergomi) e seguito dall’appuntamento di 23 con Federica Masolin con Beppe Bergomi e Stefano De Grandis.

Da una parte i viola di Cesare Prandelli, ancora alla ricerca della prima vittoria da quando è tornato sulla panchina della squadra di Commisso (zero punti in due partite); dall’altra i rossoblu che in caso di successo lascerebbero il penultimo posto in classifica, per raggiungere proprio la Fiorentina a otto punti.

Il campionato riprenderà venerdì prossimo con l’anticipo Sassuolo-Benevento, mentre da domani, martedì 8 dicembre, torneranno in campo le coppe europee. Sarà la volta della Champions League, con Juventus, Atalanta, Inter e Lazio coinvolte, e dell’Europa League, con Roma, Napoli e Milan protagoniste.

Ricordiamo che per ogni turno di campionato Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi con il canale sul quale sarà possibile vedera la partita prevista, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

LUNEDÌ 7 DICEMBRE

ore 20.45

Fiorentina-Genoa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Vanessa Leonardi