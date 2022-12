I Soliti Idioti sono tornati insieme, anche se solo per uno sketch: il duo comico formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli ha realizzato uno sketch natalizio all’interno della puntata odierna di Viva Rai 2!, il morning show di Fiorello della seconda rete in cui Biggio si sta rivelando un’ottima spalla dello showman siciliano.

Nella gag “rivolta ai bambini” Biggio interpreta un elfo – con la voce molto simile a quella di Topolino – entusiasta del lavoro che svolge. Non è dello stesso avviso il personaggio di Mandelli, che denuncia condizioni di lavoro disumane con turni che non prevedono nemmeno la possibilità di andare in bagno, insultando il boss Babbo Natale. Alla fine quest’ultimo arriva – un gigante del quale non si vede la faccia, in stile padrona di Tom di Tom & Jerry- e tira per un orecchio l’elfo ribelle. “Avete capito perché noi elfi abbiamo le orecchie così lunghe?”, dice l’altro elfo.

Uno sketch non esattamente indimenticabile, ma la gag ha segnato la reunion dei due dopo una lunga pausa. Biggio in un’intervista al Corriere della Sera aveva ammesso la rottura:

“Ci siamo separati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri … ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche”.

I Soliti Idioti erano stati i protagonisti dell’omonima situation comedy in onda su Mtv in cui avevano interpretato una serie di personaggi come Ruggero e Gianluca, i tifosi, Gisella e Sebastiano, gli omosessuali, ma a proposito di questi ultimi hanno riferito che oggi non li rifarebbero. Sarebbe in cantiere anche una nuova serie tv, ma ancora non si sa dove uscirà.

Biggio e Mandelli hanno partecipato al Festival di Sanremo sia come ospiti nel 2012 nell’edizione condotta da Gianni Morandi che come concorrenti in gara nel 2015 nell’edizione condotta da Carlo Conti, peraltro anche lui ospite nella puntata odierna di Viva Rai 2!.