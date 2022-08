Tempo di reunion per quanto riguarda i gruppi comici: dopo Katia & Valeria, adesso tocca a I Soliti Idioti, il duo formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. Ad annunciarlo sono i diretti interessati in un’intervista al Corriere della Sera.

Biggio e Mandelli hanno dichiarato di aver interrotto i rapporti un bel po’ di tempo al termine della loro esperienza insieme. Biggio in particolare ha detto al quotidiano di via Solferino:

“Ci siamo separati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri … ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche”.

Il duo è stato protagonista dell’omonima situation comedy di 4 stagioni in onda su Mtv, all’interno della quale hanno proposto una serie di personaggi: su tutti Father & Son, ovvero l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, ma anche I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, questi ultimi resi celebri dal tormentone pronunciato dalla prima “Un attimo e sono subito da lei!“.

Biggio e Mandelli hanno in cantiere una nuova serie tv, ma non hanno ancora deciso dove farla uscire. Tra i personaggi “Ruggero e Gianluca non possono mancare, così come La postina. Altri, come gli omosessuali, oggi non avrebbero più senso“.

Intanto, i due hanno lanciato con lo pseudonimo Le Top – indossando delle maschere in stile Daft Punk – un brano dal titolo Hèlicoptère. Non è la primissima esperienza nel mondo della musica: I Soliti Idioti hanno partecipato in gara al Festival di Sanremo nel 2015 con Vita d’inferno (il brano servì a lanciare il film La solita commedia – Inferno) venendo eliminati dalla competizione nella serata del venerdì, mentre tre anni prima erano stati ospiti della kermesse canora condotta da Gianni Morandi.

Non si tratta tuttavia dell’unica reunion comica jn corso: sul palco di Michelle Impossible, one woman show condotto da Michelle Hunziker, si sono ritrovate il 23 febbraio 2022 Katia Follesa e Valeria Graci, famose per il duo Katia & Valeria che a Zelig proponeva la parodia di Miss Italia e delle corteggiatrici di Uomini e donne. Le due donne si sono riviste anche sul palco del Milano Pride lo scorso giugno.