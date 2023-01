Fiorello dei miracoli: da quando è approdato sulla seconda rete con Viva Rai 2!, lo share solitamente asfittico del canale si è impennato. Solo venerdì 27 gennaio con la puntata dedicata a Vincenzo Mollica, il network è arrivato a toccare il 15.8 %.

Intervistato da Il Messaggero, lo showman dichiara di recuperare il sonno sottratto alla trasmissione durante il primo pomeriggio con una pennichella, anche se ormai si è abituato ad alzarsi presto anche nel corso dei weekend.

E anche i suoi ospiti, che affollano la trasmissione, sono costretti a fare le levatacce. Alla domanda da parte di Andrea Scarpa su chi abbia detto di no alla partecipazione, Fiorello è stato sincero:

“Quelli della vecchia guardia, tipo Francesco De Gregori. Antonello Venditti mi ha detto: “Fiore, te vojo bene, ma non chiedermi di venire a quell’ora. Se lo fai di pomeriggio, sto già lì”.

Naturalmente non poteva mancare una domanda sul capitolo legato al Festival di Sanremo. Anche in questa occasione Rosario ha ribadito che non sarà in alcun modo al teatro Ariston, dal momento che Viva Rai2! gli toglie molte energie e che per la kermesse canora occorre avere il tempo di prepararsi.

Sempre a proposito di Festival, il comico si aspetta dalla co-conduttrice Chiara Ferragni un monologo incentrato sul tema della violenza sulle donne ( “Lei e Fedez si spendono molto in beneficenza, anche se poi in Italia come ti muovi sbagli: se la fai, non lo devi dire; se la fai e non lo dici, sbagli perché non dai l’esempio…“), mentre si aspetta molto da Francesca Fagnani, che a suo parere non si farà intimidire dal palco prestigioso. Per lui a vincere sarà Giorgia, della quale aveva fintamente spoilerato il brano sanremese.

Proprio il programma della fidanzata di Enrico Mentana è oggetto di una spassosissima parodia di Fiore: quasi ogni mattina all’interno del morning show viene mostrata una clip di Belvo, il talk show in cui Franco Fagnano intervista in maniera dissacrante dei personaggi politici o televisivi (Matteo Renzi, Nunzia De Girolamo, la stessa Francesca Fagnani).