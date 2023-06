Era impossibile non metterlo in conto: se porti Fiorello ospite in un programma che non è suo, anche se quel programma è un telegiornale, cede nelle sue mani. Il nostro Hit lo ha scritto stamani, Fiorello, appena uscito dalle fatiche mattutine della prima stagione di Viva Rai 2 è stato ospitato in carne e ossa nello studio del Tg1 ore 13:30 di oggi. Alla conduzione, Sonia Sarno, che magari balenava già il pensiero di ciò che sarebbe successo con lui.

A Fiorello sono stati riservati oltre 10 minuti del notiziario, un lasso di tempo decisamente importante e paradossalmente nello stesso TG che mesi fa (non girandoci tanto attorno) gli ha voltato le spalle. Altri vertici, altri animi, con l’arrivo del nuovo direttore Gian Marco Chiocci pare davvero di essere giunti a quell’abbraccio pacifico che tanto si caldeggiava da mesi. Servizi, citazioni sempre più presenti, piccoli ma utili passi in avanti per tornare in rapporti più sereni.

Fiorello al Tg1: “Viva Rai 2? Portare un varietà alle 7 poteva sembrare bizzarro, poi…”

L’ingresso in Studio di Fiorello è già tutto un programma. Sonia Sarno introduce l’ospite, ma Fiorello non si trova già seduto al tavolo, bensì entra alle sue spalle “Eccomi buongiorno Sonia! Come stai? Posso accomodarmi? Sempre emozionante tornare a Saxa Rubra, bello vedere questi arcobaleni che si snocciolano nei corridoi per arrivare in questo bellissimo studio“.

Il primo dei quattro servizi dedicati a Viva Rai 2 (la conclusione di ieri è giunto al record d’ascolto con quasi il 23% di share) è un mix del dietro le quinte del lavoro fatto in 6 mesi di trasmissione e ripresi in Viva Via Asiago 10.

Al rientro, Rosario scherza con la conduttrice “L’ho vista che ballicchiava a telecamere spente“. Lei ride “nessuno è perfetto”, ma recupera subito l’aplomb per una domanda sulla rivelazione ‘Viva Rai 2’:

Portare un varietà a quell’ora poteva sembrare una cosa bizzarra. Nemmeno noi pensavamo al varietà, pensavamo ad un programmino che commentasse le notizie del mattino, poi da cosa è nata cosa.

A seguire, la sigla di Viva Rai 2, composta da Jovanotti ed entrata di diritto nelle teche Rai “Lui è il capo-sigla” dice Fiorello.

Fiorello su Sanremo 2024: “Amadeus secondo me farà anche il sesto festival”

L’amico di una vita, Amadeus. Dopo essersi rivisti nell’ultima puntata dello show mattutino, lo showman ribadisce di avere le idee ben chiare: “Andrò a Sanremo 2024 per l’ultima serata e lo porterò via perché dopo 5 anni si potrebbe fermare, ma non è da lui. Secondo me farà il sesto“.

Intanto Fiorello non ha intenzione di mollare l’osso sulla Sarno: “Quando le telecamere sono da tutt’altra parte lei balla come una cubista“, lei si imbarazza “Allontanate il direttore!” ma pure la giornalista con spirito di complicità si diverte con l’ospite senza farne un mistero. Lo invita ad annunciare il collegamento con Sergio Paini da Istanbul per raccontare quel che sarà della finale di Champions League tra il Manchester City e l’Inter (tifata proprio da Rosario).

Lo show di Fiorello con Sonia Sarno

Ma è sul finale che arriva il bello dell’improvvisazione: “Ho cercato su Wikipedia ‘Sonia Sarno’ e leggo che lei ha iniziato come ballerina a Fantastico! Conosce le coreografie della Cuccarini“. La conduttrice mette le mani in testa quasi intuendo l’idea ‘rompi-liturgia’ dello showman che infatti… “Non possiamo chiudere il telegiornale senza che tu balli La notte vola della Cuccarini“. “No no no!” risponde quasi disperata, ma poi lo asseconda “Se vieni vicino a me e la canti, io ballo“.

I due si affiancano dando vita ad uno dei momenti più esilaranti di quest’annata televisiva, pronta ad essere ritagliata per un Techetechetè (Video su Rai Play dal minuto 18:50).

Ciliegina sulla torta, quel “Ballando con le stelle ti aspetta” seguito dal “Sono rovinata” della Sarno pronunciato un istante prima della sigla finale del Tg.