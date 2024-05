Fiorello, intervenuto all’evento benefico Tennis and Friends, ha dichiarato che non si muoverà dalla Rai e non seguirà Amadeus al NOVE.

Fiorello è intervenuto all’evento dedicato alla prevenzione Tennis and Friends – Special Edition 2024 che ha aperto sostanzialmente la settimana dell’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Lo showman siciliano, davanti ai giornalisti, non si è sottratto alle domande riguardanti la tv. Per la cronaca, all’evento era presente l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio.

Fiorello, anche lui recentemente avvicinato al NOVE (ribattezzata da lui “la NOVE” e ormai tutti la chiamano così, al femminile), dove l’anno prossimo troveremo Amadeus, ha smentito tutti i rumors, manifestando la ferma intenzione di non lasciare la Rai (dichiarazioni riportate da Fanpage, ADNKronos e SpettacoloMania):

La Rai non muore mai. Esiste da 70 anni. La gente è andata e tornata ma la Rai è sempre la Rai. Viale Mazzini, il cavallo… Non si azzoppa mai il cavallo della Rai! Andare alla NOVE? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai ma dopo Viva Rai2, che chiude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?

Ribadito il no a Sanremo 2025, riguardo Carlo Conti (che, ieri sera, all’ultima puntata de I Migliori Anni si è reso protagonista di una gag “sospetta” con Alessandro Cattelan), invece, lo showman ha ricordato le dichiarazioni del conduttore fiorentino a Viva Rai 2:

A Sanremo, mi piacerebbe vedere tutti tranne me! La certezza è che non lo farò io. Carlo Conti, a me, ha detto che non lo fa, anche se sarebbe una garanzia.

Parole di stima nei riguardi di Carlo Conti, sono arrivate anche dall’ad Sergio che ha citato i buoni ascolti ottenuti con l’ultima edizione dei David di Donatello (dichiarazioni riportate da Tag24):

Quello che è accaduto non è un eccezione, Carlo Conti è una certezza, fa sempre numeri e quest’anno li ha saputi fare anche in un contesto diverso, negli Studi 5 di Cinecittà. Un grande successo come tutti quelli che arricchiscono l’azienda.