Fiorello ad Amadeus: “Pensati libero… è l’ultimo!”

“Solo il mantello è costato quanto il budget di una puntata di Bella Ma’… Hai visto quanto è bello? Volevo farlo all’ultima serata, ma poi ho pensato che era meglio farlo subito, che qui non si sa come va a finire…”

Fiorello entra in tackle scivolato nella prima serata di Sanremo 2024 e non poteva essere diversamente. Un ingresso trionfale, con tanto di sfilata sul green carpet e sigla personalizzata di Viva Rai 2! Viva Sanremo! e un costume che faceva un po’ Milord di Sailor Moon, ma dal mantello significativo…

Riprendendo l’idea della stola con cui Chiara Ferragni invitava tutte a sentirsi libere nella prima apparizione da co-conduttrice della Prima Serata di Sanremo 2023, Fiorello ha deciso di strafare con un mantello visibile ‘dal satellite’.

Il patto con Amadeus è che fino a sabato Fiorello non potrà salire sul palco dell’Ariston, quindi prepariamoci a vederlo in collegamento ‘comunale’ in ogni luogo (e in ogni lago) della città e in ogni angolo del teatro, dalla platea alla galleria.

Amadeus seduto sul Direttore di Rai Cinema

Intanto Fiorello ha subito preso in castagna il direttore artistico che durante il momento sponsor con Poltrone e Sofà si è seduto su una persona in platea: è Fiorello a rivelargli che si trattava del direttore di Rai Cinema.

“Sembravi Rosa Chemical l’anno scorso… ho pensato a un certo punto che ti giravi e limonavi con lui”.

È solo l’inizio….