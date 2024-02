Stamane il buon Fiorello durante il suo spettacolo di varietà del mattino ha lanciato il sasso nel grande mare della televisione. Gli è piaciuta tanto la versione notturna di Viva Rai2 andata in onda sulla Rete 1 dopo le prime quattro serate del Festival di Sanremo 2024 che dialogando con il buon Fabrizio Biggio ha lanciato una idea, per altro molto attraente.

Quella cioè, nella prossima stagione tv, di cambiare pelle e collocazione al suo varietà del mattino, spostandolo in seconda serata. E’ entrato pure un po’ nei dettagli, proponendo un orario fisso dal lunedì al venerdì, quello da mezzanotte all’una, naturalmente in diretta. Non solo, ha anche lanciato l’idea di chiamare questo suo appuntamento televisivo come un glorioso programma del passato, proprio di Rai2.

Fiorello ripropone Quelli della notte

L’idea di Fiorello è di chiamare il programma Quelli della notte, come la mitica trasmissione di Renzo Arbore, ambientata proprio nella casa del grande showman pugliese. Programma quello che andava in onda in diretta dagli studi Rai di via Teulada e che fu un fenomeno di costume di quegli anni ottanta. Trasmissione che lanciò tantissimi personaggi, ricordiamo Nino Frassica, Marisa Laurito, Maurizio Ferrrini, Riccardo Pazzaglia, Roberto D’Agostino, Antonio e Marcello, Gegè Telesforo e tantissimi altri.

Un’idea davvero intrigante quella di Fiorello che è sempre prodigo di consigli per l’intrattenimento Rai. Sua per esempio, sempre nella puntata di oggi, l’idea di lanciare la coppia Antonella Clerici con Alessandro Cattelan per il prossimo Festival di Sanremo. Fiorello ha anche detto, sempre nella puntata di oggi di Viva Rai2, che chiederà il permesso a Renzo Arbore di “usare” il titolo del suo prestigioso programma. TvBlog si è fatto da tramite ed ha voluto chiedere a Renzo Arbore che ne pensa di questa idea di Fiorello. Vediamo cosa ci ha risposto l’inventore di tanti programmi tv di successo ed attualmente in onda su Rai2 con Gegè Telesforo in “Appresso alla musica”.

Cosa ne pensa Renzo Arbore, intervistato da Tvblog

Buongiorno Arbore, Fiorello in tv nel suo programma ha lanciato l’idea di utilizzare il titolo del suo mitico programma “Quelli della notte” per una nuova versione, stavolta notturna del suo programma. TvBlog si fa da tramite e le chiede, glielo da il permesso ?

Certo. Mi fa molto piacere che un marchio come “Quelli della notte“, marchio che mi è rimasto attaccato generi ancora oggi molta attenzione. Può essere considerato il secondo o terzo marchio, dopo Lascia o radddoppia o Canzonissima della storia della tv italiana. Per me va bene, se lo fa Fiorello sono molto contento. Gli do il permesso e la benedizione di usare come titolo “Quelli della notte“. Gli do il permesso pure senza accampare da parte mia diritti d’autore (ride, ndr).

Ma come lo vedrebbe Fiorello in una nuova edizione di “Quelli della notte” nella seconda serata Rai?

Ce lo vedo molto bene. Certo dovrà ridisegnare un po’ il suo programma. Al mattino può leggere i giornali appena usciti, mentre di notte diventa più difficile. Inoltre la seconda serata televisiva è diventata complicata oggi, con le prime serate che vanno avanti fino a tardi. Ma se c’è una persona che potrebbe rifare “Quelli della notte” in tv, quella è Fiorello.

Quindi caro Fiorello hai via libera. L’anno prossimo puoi passare nella seconda serata Rai con una nuova versione di “Quelli della notte“. Renzo Arbore ti ha dato la sua benedezione!