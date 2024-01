Il ritorno di Renzo Arbore in tv con Appresso alla musica, in onda nella seconda serata di Rai 2, a partire dal 4 gennaio 2024.

Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore è il nuovo programma di Renzo Arbore in partenza su Rai 2, dal 4 gennaio 2024, in seconda serata.

In venti episodi scritti da Renzo Arbore con Gegè Telesforo, Ugo Porcelli e Sabina Fabi e condotti dallo showman sempre insieme a Gegè Telesforo, il programma si pone l’obiettivo di raccontare la storia della musica italiana e internazionale della seconda metà del ‘900 attraverso aneddoti, curiosità e contributi video inediti tratti da programmi televisivi condotti in passato da Arbore.

In ogni puntata, quindi, vedremo Renzo Arbore conversare con cantanti o gruppi musicali famosi, ospiti nelle sue trasmissioni, con gli spettatori che potranno rivedere le esibizioni di giovani talenti che sono diventati poi, con il trascorrere del tempo, icone della musica del secolo scorso.

Appresso alla musica, quindi, celebra allo stesso tempo sia il patrimonio musicale italiano e internazionale che le esperienze artistiche e televisive di Renzo Arbore.

L’edizione in onda da giovedì 4 gennaio sarà una versione inedita e rinnovata della precedente (che si intitolava Appresso alla musica – In due si racconta meglio), andata in onda nel 2022 su Rai 5, con un’attenzione più marcata alle rarità e al ripasso di canzoni meno conosciute ma che fanno parte ugualmente della storia della musica.

Appresso alla musica: chi vedremo nella prima puntata

Nella prima puntata vedremo una giovanissima Patty Pravo, ospite in Speciale per voi, Gigi Proietti, da Caro Totò, ti voglio presentare, Tosca e Tullio De Piscopo, da Il caso Sanremo, e Le Sorelle Bandiera, ospiti ne L’altra domenica.

Appresso alla musica: quando va in onda?

Appresso alla musica andrà in onda su Rai 2, a partire dal 4 gennaio 2024, ogni giovedì in seconda serata, alle ore 23:15.

Dal 10 gennaio 2024, il programma andrà in onda anche in replica, ogni mercoledì, su Rai 5, in seconda serata.

Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore è una serie di Rai Cultura, prodotta dalla Black Ice, con la regia a cura di Luca Nannini.