Viva Rai 2, Fiorello ‘lancia’ Clerici e Cattelan per Sanremo 2025

Tornato a Viva Rai 2, Fiorello continua a raccontare il suo Sanremo 2024, ma lancia proposte per Sanremo 2025 (pur di non farlo…)

Fiorello torna al Foro Italico per la prima puntata di Viva Rai 2! post Festival e il primo pensieo è per l’amico Amadeus. Come promesso, è arrivato al Glass con un lungo mantello, lo stesso con cui era arrivato all’Ariston per la Prima Serata (quello in stile Milord di Sailor Moon, come dicemmo all’epoca). In quell’occasione c’era scritto “Amadeus, pensati libero, è l’ultimo“, ribadendo in diretta nazionale che il ciclo Amarello si era ormai chiuso; il secondo messaggio è lo step successivo: “Pensiamoci a Roma!“.

Il riferimento è al fatto che, per preparare Sanremo, il direttore artistico si trasferisce in Riviera per almeno un mese prima dell’evento: ora è tempo di tornare a Roma, a casa, e riprendere il filo dei suoi progetti, pronto a pensare anche a qualcosa di nuovo, come detto più volte in Conferenza Stampa. E così, mentre Fiorello è tornato al Glass del Foro Italico e alla sua “bella normalità”, come detto in apertura, Amadeus si prepara al ritorno ad Affari Tuoi, che condurrà in diretta questa sera, lunedì 12 febbraio, con Angelina Mango ospite. Intanto l’ANSA ha scovato i loro pass di 30 anni quando erano accreditati per Radio Deejay.

‘Operazione’ Clerici e Cattelan a Sanremo 2025

Sanremo 2024 terrà banco ancora per qualche giorno nel Glass di Viva Rai 2: certo ne è protagonista oggi, con una ‘fiction’ dal titolo Operazione Anche Basta (davvero ben fatta, realizzata con la collaborazione dei cantanti di Sanremo che tra promozione, prove, esibizioni e dirette hanno anche fatto gli attori per Fiorello) nella quale una Antonella Clerici in versione ‘Spectre’ complotta per far fuori Amadeus e conquistare il palco dell’Ariston.

Sono 14 anni che Sanremo non è condotto da una donna: l’ultima fu proprio Antonella Clerici per il 60° Festival, quello della rivolta degli orchestrali, per intenderci. L’abbiamo rivista all’Ariston come co-conduttrice nel 2020 nella serata del caso ‘Bugo – Morgan’ e fu essenziale. Non stupisce, dunque, che Fiorello l’abbia proposta, insieme ad Alessandro Cattelan, ‘indicato’ qualche giorno fa dall”AD ‘in pectore’ della Rai.

Clerici: “Un altro Sanremo? Non ho niente da perdere…”

Chiamata al telefono alle 7 del mattino, Fiorello fa la ‘proposta ufficiale’:

“Ma lo rifaresti il Festival?”

“Con un amico come te…“, ha risposto la Clerici: il bonus Fiorello è la carta che tutti vorrebbero al proprio fianco.

“Io l’anno prossimo sono quota 100. Ma io ti vedrei bene sai con chi? Con Alessandro Cattelan! Anche perché avete un bel rapporto!”

La Clerici sembra possibilista, anche se i risultati record dell’ultimo (?) Sanremo di Amadeus fanno un po’ paura a tutti:

“Io adoro Alessandro e credo sia giusto lanciare i giovani. Ma dopo l’80% di share di Amadeus…”

dice sorridendo la Clerici. Fiorello interviene, cercando di tranquillizzare chiunque venga dopo:

“Però, facciamo una precisazione: non andrebbe fatto il paragone con l’ultimo Festival di Amadeus, che è arrivato dopo qualche anno, ma con la prima edizione…”.

Ragionamento corretto, ma difficile da applicare. La Clerici non dice nettamente no, almeno non in tv all’amico Fiorello:

“Guarda, bisogna avere coraggio nella vita e io non ho niente da perdere, perché una carriera ce l’ho. Non è un Festival a distruggerla. Io sono per natura possibilista su tutto, ma da qui a farlo… io tiferei comunque per una donna”.

Vediamo cosa succederà al settimo piano di Viale Mazzini tra una quindicina di giorni. Intanto non perdetevi una chicca: il cartoon con Pier Silvio Berlusconi che spedisce l’Ariston su Marte, Amadeus che conduce Sanremo su Marte e Maria De Filippi che manda a chiamare Fiorello e Biggio a C’è Posta per Te.