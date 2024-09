Ad inizio luglio TvBlog vi aveva informato, anche un po’ ironicamente, perchè stiamo parlando di tv e non di un’operazione a cuore aperto. che Fiorello sarebbe rimasto fermo un anno. Questo nonostante da più parti venisse in qualche modo “ricercato”. Usiamo il termine “ricercato” perchè proprio ieri nel messaggio video di Amadeus che sanciva ufficialmente l’approdo del conduttore a Discovery, precisamente sul Nove, appariva in bella evidenza sulla maglietta da lui indossata la scritta “Wanted” (per fortuna senza “dead or alive“).

Sempre sulla medesima maglietta ecco il volto di Fiorello. Due più due fa quattro ed ecco che in molti hanno interpretato quella stampa sulla t-shirt di Amadeus, come un segnale dell’arrivo sul Nove di Fiorello. Magari proprio nella serata dall’ex Palalido di Milano che TvBlog aveva annunciato in anteprima.

Ebbene, ci tocca ribadire ancora una volta che Fiorello starà fermo un anno, come da lui stesso annunciato più volte. Da fonti molto vicine allo showman siciliano si ribadisce ancora il concetto: nessun impegno televisivo di Fiorello in arrivo sul Nove e nemmeno sugli altri otto canali televisivi generalisti restanti. Ri-arrendetevi dunque tutti. Rosario Fiorello se ne starà tranquillamente appollaiato sul suo bel divano, magari a scrutare i cieli catodici, ma ben lontano dall’entrarci.