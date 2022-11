Questa mattina Fiorello ha voluto dire la sua riguardo la presunta (stando a Selvaggia Lucarelli) polemica riguardante la premier Giorgia Meloni, che ha deciso di partecipare al G20 in corso a Bali in Indonesia portandosi la figlia Ginevra di 6 anni.

Il comico ha detto durante la puntata di Aspettando Viva Rai 2 su Raiplay, la striscia che anticipa lo sbarco del morning show Viva Rai 2 dal 5 dicembre su Rai 2:

“Meloni fa la madre. Non si può polemizzare su questo, basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Che Berlusconi non si portava nessuno?… figli, nipoti. Prodi? Draghi? Si portava Di Maio e la balia di Di Maio”.

Lo showman ha continuato:

“Io voglio parlare alla donna Giorgia. Sapete, avete letto sui giornali, Giorgia ha fatto da tata alla mia figlia più grande,è stata bravissima come tata e allora le voglio rendere il favore. Per ripagare tutto quello che hai fatto per me e mia figlia io vengo e faccio da tato a Ginevra. Sarò il tuo depu-tato a 3 euro l’ora”.

Non tutti sanno che all’età di 18 anni l’attuale premier ha svolto l’attività di baby sitter e tra i suoi bambini ha accudito anche Olivia, la figlia più grande del comico. La leader di Fratelli d’Italia ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che dava ripetizioni di inglese a una ragazza la cui mamma era amica di Rosario e Susanna, quest’ultima non ancora sua moglie. Così la coppia ha contattato la giovanissima Meloni per Olivia, a proposito della quale ha detto: “Giocavamo con le Lego, non con le Barbie”. Sia il comico che la politica avevano rimosso l’episodio, che sarebbe avvenuto nel 1997.

Fiorello e Giorgia Meloni si sono poi incontrati nuovamente in televisione in Fiorello Show, il varietà portato dallo showman su Sky Uno nel 2009 per 33 puntate. All’epoca dell‘intervista in questa sorta di parodia del David Letterman Show, Giorgia Meloni ricopriva la carica di Ministra delle Politiche Giovanili nel governo presieduto da Silvio Berlusconi.

Ricordiamo che Viva Rai 2 partirà il 5 dicembre sulla seconda rete Rai. In un primo momento era prevista la messa in onda sull’ammiraglia Rai nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 8 del mattino, ma in seguito a una ribellione da parte del Tg1 diretto da Monica Maggioni (ex presidente Rai) il programma è stato spostato poi su Rai 2.