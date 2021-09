Marco Bocci torna in tv con un ruolo da protagonista. Dopo Squadra Antimafia e Solo, l’attore umbro ha scelto Raiuno e Cinzia Th Torrini per vestire i panni di un nuovo personaggio pronto a far emozionare il pubblico. E’ Fino all’ultimo battito il titolo della fiction che lo vedrà protagonista, sei prime serate in partenza da giovedì 23 settembre 2021, in prima serata.

Oggi, martedì 21 settembre, si tiene la conferenza stampa di presentazione della serie tv, che TvBlog segue in liveblogging per scoprire nuovi dettagli e curiosità sulla trama e sui personaggi. Presenti alla conferenza stampa il cast della serie, che include anche Violante Placido e Bianca Guaccero.

Oltre a loro, va citata anche la presenza nella fiction di Loretta Goggi, Fortunato Cerlino, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. Fino all’ultimo battito è prodotta da Rai Fiction e da Eliseo Multimedia.

Nella serie, Bocci interpreta Diego Mancini, stimato chirurgo, sposato con Elena (Placido), e padre di Anna (Masciale), figlia acquisita e del suo figlio naturale Paolo (Giovanni Carone). Quando quest’ultimo inizia ad avere dei problemi di salute che richiedono un trapianto, Diego è pronto a tutto, anche scendere a patti con il boss Cosimo Patruno (Cerlino), fino a diventare il medico personale e dover obbedire ai suoi ordini, comunicategli tramite la nuora Rosa (Bianca Guaccero). Il protagonista si ritrova così in un intreccio di segreti e menzogne che potrebbero sì salvare suo figlio, ma mettere a rischio tutto il resto.

La serie, girata in Puglia (tra le città, Lecce, Molfetta e Bari) durante l’inverno scorso, è stata scritta da Andrea Valagussa (La strada di casa), Fabrizia Midulla (Mina Settemne), Maura Nuccetelli (Sotto Copertura), Elisa Zagaria e Nicola Salerno.