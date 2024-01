Figli vip 2024: le gravidanze annunciate in diretta tv

Figli vip 2024: oltre ai matrimoni, il nuovo anno accoglierà diverse cicogne nelle case dei vip nostrani. L’ultima, in ordine cronologico, è Guenda Goria che, ospite, oggi pomeriggio, a ‘La Volta buona’ ha annunciato di essere in dolce attesa. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ed il futuro marito, Mirko Gancitano (le nozze sono previste per il prossimo 16 maggio) diventeranno genitori a metà luglio:

“Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo”.

Lo scorso novembre, invece, Andreas Muller e Veronica Peparini, ospiti di ‘Verissimo’, hanno rivelato di essere in attesa di due gemelline. La coreografa è mamma di Olivia e Daniele, nati dall’unione con Fabrizio Prolli.

“Abbiamo comunque dovuto avere un piccolo aiutino, per via della mia età. Però poi è stato subito facile. È venuto subito, non posso dire che sia stato così complicato. Siamo stati fortunati perché ci sono persone che fanno più fatica”.

Ospite di ‘Viva Rai2’, il programma mattutino di Fiorello, Gigi D’Alessio ha commentato il rumours, degli ultimi giorni, che lo vorrebbe papà per la sesta volta (“È perché li faccio tutti io”). Dopo la nascita del piccolo Francesco, la compagna Denise Esposito sarebbe nuovamente incinta al quarto mese di gravidanza. Il cantautore napoletano, già coach di ‘The Voice Kids’ e ‘The Voice Senior’ è papà di Andrea, nato dall’unione con Anna Tatangelo, Luca (conosciuto con il nome d’arte, LDA), Claudio ed Ilaria (che lo renderà, a breve, nonno).