Veronica Peparini e Andreas Muller, gravidanza a rischio: “Controlli ogni 48 ore”

Nelle scorse ore, Veronica Peparini ed Andreas Muller, attraverso un lungo messaggio sui propri profili Instagram, hanno voluto aggiornare i fan sulle condizioni di salute delle loro gemelle (annunciate. Per evitare fughe di notizie (errate) e fantasiose ricostruzioni, la coppia ha voluto spiegare, punto per punto, quello che sta accadendo nelle ultime ore:

“Abbiamo sempre ribadito, e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguita da specialisti. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. E’ scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”

Come procede la gravidanza di Veronica Peparini ed Andreas Muller?

Il ballerino e la coreografa, però, hanno ipotizzato i vari scenari dopo gli approfondimenti clinici per tutelare la salute di mamma e delle due bimbe:

“Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà. Per ora non ci pensiamo. Volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web. Ringraziano le dottoresse Isabella Fabietti e Milena Nottola e tutte le ragazze che ci stanno seguendo al Bambino Gesù. Vogliamo solo POSITIVITA’ e OTTIMISMO. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole”

Insieme da 4 anni e mezzo, Andreas e Veronica stanno insieme da 4 anni e mezzo. Hanno ufficializzato la gravidanza, settimane fa, durante una puntata di ‘Verissimo’.