Festival di Sanremo, esordio in calo rispetto agli altri anni ma rimane l’evento più visto. I dati Auditel del 24 febbraio 2026

Sanremo è Sanremo anche nel 2026. Il Festival rimane un evento condiviso e atteso da più di 10 milioni di persone. Lo Share è ugualmente alto: siamo quasi al 58% di Share. I dati in Digital confermano un aumento ulteriore. Se si guarda, però, allo scorso anno, il confronto è impietoso. Sette punti in meno di interesse complessivo. Questo vuol dire che l’esordio della nuova edizione ha deluso leggermente gli appassionati che si sarebbero voluti trovare a fare ben altre valutazioni.

Il sentiment non è quello atteso, ma Carlo Conti – ne ha parlato anche in conferenza stampa – si dice soddisfatto dei risultati raggiunti. Ovviamente restano ancora diverse serate per provare a cambiare la situazione e guadagnare il terreno perduto. Io Sono Farah ottiene il 9,7% su Canale 5. Le altre reti, contro Sanremo, cercano di difendersi: Rai2 con The Americas ottiene l’1,5% di Share. Rai3 si attesta sull’1% con Un eroe. Rete4 propone È Sempre Cartabianca che arriva all’1,6% di Share.

Sanremo 2026 svetta ma perde consensi

La componente talk prova a tenere botta. Chi svetta, in tal senso, è Italia Uno con Le Iene Presentano Inside che guadagna il 5% di Share. La trasmissione di Davide Parenti conferma un interesse generale diffuso. La7 con DiMartedì si spinge ancora oltre e ottiene il 5,6% di Share calando al 4,2% nella seconda porzione di programma chiamata DiMartedì Più. Tv8, il canale in chiaro di Sky, resta sull’1,2% con Robin Hood – Il Principe dei Ladri.

Nove trova spazio per il film comico Maschi Contro Femmine arrivando allo 0,8% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Canale 20 che punta su Hellboy, subito dopo troviamo Rai4 con Trappola In Alto Mare. Iris sceglie Il Vendicatore con RaiMovie che resta in scia grazie a Lawrence D’Arabia. La sfida nel preserale generalista italiano vede il PrimaFestival affermarsi con il 36,2% di Share. La Ruota della Fortuna ottiene il 14,5% di Share. Sanremo pigliatutto anche in access prime time: per 5 giorni il centro nevralgico della musica e dello spettacolo italiano resta il Teatro Ariston.