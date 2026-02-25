Festival di Sanremo, esordio in calo rispetto agli altri anni ma rimane l’evento più visto. I dati Auditel del 24 febbraio 2026
Il Festival di Sanremo resta l’evento tv maggiormente seguito in Italia. Il suo esordio tuttavia registra un notevole calo rispetto alle medie dello scorso anno. La concorrenza prova a resistere anche in access prime time.
Sanremo è Sanremo anche nel 2026. Il Festival rimane un evento condiviso e atteso da più di 10 milioni di persone. Lo Share è ugualmente alto: siamo quasi al 58% di Share. I dati in Digital confermano un aumento ulteriore. Se si guarda, però, allo scorso anno, il confronto è impietoso. Sette punti in meno di interesse complessivo. Questo vuol dire che l’esordio della nuova edizione ha deluso leggermente gli appassionati che si sarebbero voluti trovare a fare ben altre valutazioni.
Il sentiment non è quello atteso, ma Carlo Conti – ne ha parlato anche in conferenza stampa – si dice soddisfatto dei risultati raggiunti. Ovviamente restano ancora diverse serate per provare a cambiare la situazione e guadagnare il terreno perduto. Io Sono Farah ottiene il 9,7% su Canale 5. Le altre reti, contro Sanremo, cercano di difendersi: Rai2 con The Americas ottiene l’1,5% di Share. Rai3 si attesta sull’1% con Un eroe. Rete4 propone È Sempre Cartabianca che arriva all’1,6% di Share.
Sanremo 2026 svetta ma perde consensi
La componente talk prova a tenere botta. Chi svetta, in tal senso, è Italia Uno con Le Iene Presentano Inside che guadagna il 5% di Share. La trasmissione di Davide Parenti conferma un interesse generale diffuso. La7 con DiMartedì si spinge ancora oltre e ottiene il 5,6% di Share calando al 4,2% nella seconda porzione di programma chiamata DiMartedì Più. Tv8, il canale in chiaro di Sky, resta sull’1,2% con Robin Hood – Il Principe dei Ladri.
Nove trova spazio per il film comico Maschi Contro Femmine arrivando allo 0,8% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Canale 20 che punta su Hellboy, subito dopo troviamo Rai4 con Trappola In Alto Mare. Iris sceglie Il Vendicatore con RaiMovie che resta in scia grazie a Lawrence D’Arabia. La sfida nel preserale generalista italiano vede il PrimaFestival affermarsi con il 36,2% di Share. La Ruota della Fortuna ottiene il 14,5% di Share. Sanremo pigliatutto anche in access prime time: per 5 giorni il centro nevralgico della musica e dello spettacolo italiano resta il Teatro Ariston.