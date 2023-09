L’incontro è stato assolutamente fortuito presso un hotel. Come capita spesso ormai nel mondo dei social network poi tutto viene immediatamente ingigantito e caricato di chiavi di lettura spesso infondate. Capita dunque in una fine estate inopinatamente ancora calda, che un semplice incontro avvenuto per caso, diventi opportunità di collaborazioni professionali. Stiamo parlando delle foto circolate dell’incontro fra due amici di vecchia data: Amadeus e Gerry Scotti. Il tutto abbinato a collaborazioni al prossimo Festival di Sanremo.

Amadeus e Gerry Scotti

Loro certo si conoscono bene e anche molto. Parliamo di Amadeus e Gerry Scotti. La conoscenza nasce dai tempi di Radio Deejay e anche se poi la collaborazione professionale fra i due non si è più ripetuta negli anni. L’amicizia di quegli inizi è rimasta, insieme al sapore di un periodo di vita irripetibile. Il profumo del “Grande freddo” , inteso come film, si sente, ma un abbraccio, anche in un anonimo albergo, può riscaldare immediatamente cuore e anima.

Gerry Scotti a Sanremo 2024?

Si sono dunque rincorse ipotesi sui media circa una nuova collaborazione fra i due. I pensieri sono andati naturalmente da subito al prossimo Festival di Sanremo, quello del 2024, l’ultimo dell’era Amadeus. Gerry Scotti sarebbe diventato, secondo quelle interpretazioni, quello che è stato Gianni Morandi nell’ultimo Sanremo andato in scena. Un compagno di palco per Amadeus. Gerry Scotti poi ha cavalcato ulteriormente le convinzioni dei “webbari” postando altre allusioni sul tema, cui Amadeus ha dato corda, in un gioco fra due amici.

Nessuna co-conduzione per Gerry Scotti al Festival di Sanremo

Diciamo gioco perchè in realtà ci risulta che si tratta proprio solamente di un gioco fra i due. Nella realtà delle cose Gerry Scotti non avrà lo stesso ruolo che ebbe Morandi lo scorso anno nel prossimo Festival di Sanremo. Il Festival 2024 sarà condotto, come già anticipato, dai cantanti in gara, che faranno a turno da partner sul palcoscenico del teatro Ariston al conduttore e direttore artistico Amadeus. Un Festival tutto in fieri che Amadeus sta preparando non senza i “consigli” del sodale Rosario Fiorello. Lo showman siciliano in quella settimana -in un modo o nell’altro- sarà coinvolto nella kermesse canora ligure.

Per quel che riguarda Gerry Scotti invece si potrebbe aprire la possibilità di invitarlo per una sera, ma tutto, come dicevamo è in fieri e a questo punto serve l’ingresso in questo discorso di un certo Pier Silvio Berlusconi. Di certo Gerry si meriterebbe una passeggiata (o qualcosa di più) sul palco del teatro Ariston, staremo a vedere.