La foto di Amadeus a colazione insieme a Gerry Scotti ha fatto il suo dovere: agitare le acque social in vista del prossimo Sanremo, in programma a febbraio ovviamente su Rai1. Zio Gerry affiancherà finalmente il conduttore e direttore artistico nell’ultimo (per ora) suo Festival? Al momento nessuno – tranne i diretti interessati – conosce la risposta, praticamente tutti però sanno che si tratterebbe di cosa buona e giusta (da queste parti lo andiamo dicendo da tempo). In attesa di capire cosa succederà sul palco del teatro Ariston nel 2024, proviamo a darvi conto delle indiscrezioni che circolano nell’ambiente da qualche giorno a proposito del futuro più a lungo termine del Festival. Tradotto: cosa succederà nel post Amadeus, che ha già annunciato e ribadito che non andrà oltre le cinque edizioni consecutive? Meglio ancora: chi ci sarà al posto di Amadeus a Sanremo 2025?

Dopo Amadeus, chi?

Anche in questo caso bisogna diffidare da chi millanta certezze. Stando a quanto ci risulta, in Rai si sta iniziando a ragionare su quello che sarà Sanremo 2025, ma ovviamente si è ancora in una fase assai teorica e di ricerca di idee vincenti. Ad oggi un nome considerato spendibile sarebbe quello di Stefano De Martino, che insieme ad Alessandro Cattelan viene considerato da Viale Mazzini il futuro della Rai. Due profili e due storie professionali differenti e con peculiari caratteristiche che rendono entrambi appetibili per la tv pubblica. In tutto ciò una delle soluzioni più realistiche per Sanremo 2025 è quella paventata dal manager di Amadeus, Lucio Presta (De Martino era nella sua agenzia, poi lo ha ‘tradito’ per il rivale Beppe Caschetto), pochi giorni fa a DigithON 2023: “Dopo 5 anni di Amadeus, se fossi nella Rai virerei sicuramente su una donna“. Da tempo il prestigioso nome di Laura Pausini viene accostato alla kermesse dove iniziò la sua carriera nel 1993. Questa strada risolverebbe il vero nodo della questione: individuare una figura che possa occuparsi sia della conduzione sia della direzione artistica. L’altra soluzione di cui si chiacchiera da tempo è di natura corale, con un gruppo di donne al comando della manifestazione (i nomi spaziano da Maria De Filippi a Sabrina Ferilli, da Fiorella Mannoia a Luciana Littizzetto, fino ad Antonella Clerici che già è stata padrona di casa all’Ariston nel 2010).

Sanremo 2024: quali cantanti saranno in gara?

Il sito Rockol ha stilato una lista di papabili Big di Sanremo 2024, l’ultimo targato Amadeus. Tra questi appare praticamente certo il ritorno in gara di Annalisa, così come quello dei The Kolors, reduci da un’estate da protagonisti. Scontata sembra pure la presenza di Angelina Mango, scoperta da Amici di Maria De Filippi; idem per Matteo Bocelli, figlio di Andrea, già negli scorsi anni vicino alla partecipazione al Festival. Tra gli habitué potrebbero esserci Arisa, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Nek e Francesco Renga, mentre la sorpresa potrebbe portare il nome di Calcutta (o magari Coez con Frah Quintale?). Tra i ritorni possibili anche quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Infine, sarebbero in pole anche pezzi grossi come Max Pezzali (reunion con Mauro Repetto?), i Negramaro e, aggiungiamo noi, Biagio Antonacci.

Quali ospiti nel Festival del 2024?

Ad aprire la kermesse sarà con tutta probabilità Marco Mengoni. La tradizione, infatti, prevede che ad inaugurare il Festival sia il vincitore dell’edizione precedente. Secondo Rockol, inoltre, Amadeus potrebbe convincere Adriano Celentano a tornare a Sanremo per un sincero omaggio all’amico Toto Cutugno sulle note de L’italiano, brano che – come da racconto del cantautore scomparso pochi giorni fa – doveva essere interpretata dal Molleggiato e che però fu rifiutato da quest’ultimo.